Delgado cuestionó la licitación de telemedicina y advirtió: “Si hay hambre y una corrupción pornográfica, el gobierno no termina bien”

La secretaria de Gobierno de Río Gallegos criticó la adjudicación de una licitación al exministro de Salud Ariel Varela, denunció un posible conflicto de intereses y reclamó la judicialización del proceso.

La secretaria de Gobierno del Municipio de Río Gallegos, Sara Delgado, cuestionó con dureza la adjudicación de una licitación millonaria de telemedicina al exministro de Salud provincial, Ariel Varela, y sostuvo que el proceso “debe ser judicializado”.

“Es impresionante la velocidad con la que algunos pasan de administrar el Estado a hacer negocios con el Estado porque vinieron a servirse de él”, expresó la funcionaria en declaraciones brindadas este jueves.

Según Delgado, la empresa de Varela no debería haber participado de la licitación debido a que el exfuncionario dejó su cargo en junio de 2025, mientras que la Ley de Ética Pública Provincial N.º 3034 establece un plazo mínimo de un año desde la desvinculación para intervenir en este tipo de procesos.

“Estamos frente a un posible caso de conflicto de intereses que compromete la credibilidad de todo el sistema”, afirmó, y agregó que existe “una complicidad enorme de todo el gabinete” al avalar este tipo de decisiones mientras se sostiene que “el Estado está roto”.

En ese marco, adelantó que buscarán que la maniobra sea denunciada en sede judicial con el objetivo de anular la licitación. “Si no, se institucionaliza la impunidad”, sostuvo.

Delgado también cuestionó el discurso oficial respecto de la falta de recursos y acusó al Gobierno provincial de impulsar “un plan de pobreza” mientras, según afirmó, “hacen negocios, suman cada vez más cargos políticos y no explican dónde está la plata de los santacruceños”.

Además, convocó a la ciudadanía a involucrarse frente a la situación social y económica. “Lo que no puede suceder es que la gente permanezca en sus casas viendo cómo todo se derrumba”, señaló.

Por otra parte, se refirió a la reciente participación del intendente Pablo Grasso en una manifestación junto a jefes comunales de distintos puntos del país en defensa de los recursos municipales. Al respecto, indicó que se trata de una postura que el mandatario local sostiene de manera permanente en el ámbito de la Federación de Municipios.

Finalmente, defendió la autonomía de los municipios y remarcó que son el primer ámbito al que recurren los vecinos en busca de respuestas ante la crisis. “Cómo no vamos a defender la autonomía local si Vidal y Milei nos proponen un país de miseria y la gente necesita respuestas”, concluyó.