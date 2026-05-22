Delegación provincial continúa participando de los Juegos Epade

Con el apoyo y acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz, la delegación de Santa Cruz sigue avanzando con paso firme en los Juegos EPaDe 2026, mostrando compromiso, entrega y un gran nivel deportivo en cada disciplina.

El vóley masculino venció con autoridad a Tierra del Fuego y se prepara para enfrentar a La Pampa en semifinales, mientras que el femenino cerró su participación con una victoria por 3-0 frente a Tierra del Fuego, logrando el 5° puesto y dejando una gran imagen en la competencia.

En fútbol, tanto el masculino como el femenino cayeron por la mínima diferencia, pero aún tienen la oportunidad de disputar el 5° lugar en sus respectivas categorías. El judo masculino se quedó con el tercer puesto por equipos y el cuarto lugar general, destacando el respeto y compañerismo de sus atletas.

El ciclismo mostró tiempos muy parejos en la prueba de Short Track y se prepara para el desafío del Cross Country Olímpico. En básquet, el masculino se clasificó a semifinales tras vencer 57-41, y el femenino también accedió a esa instancia gracias a sus dos victorias previas. Además, las dirigidas por Maximiliano Olmos y Gustavo Morel tuvieron doble jornada este martes en Viedma: cayeron ante Río Negro por 73 a 64 y luego vencieron a Tierra del Fuego por 62 a 44, con el apoyo de las jugadoras de fútbol femenino que alentaron desde la tribuna. Este miércoles jugarán dos partidos clave: a las 11 horas frente a Neuquén y a las 17:30 contra Chubut.

El handball femenino tuvo un auspicioso debut en los EPaDe clasificándose a semifinales tras vencer 20-19 a Tierra del Fuego, mientras que el masculino jugará por el 5° puesto. El atletismo también aportó grandes resultados, con Matteo Oviedo y Damián Helm logrando oro y plata en 110 metros con vallas, e Iara Casanova consiguiendo bronce en 80 metros con vallas, además de destacadas participaciones en jabalina, salto en largo y relevos.

Santa Cruz demuestra que más allá de los resultados, lo que prevalece es el espíritu de equipo, el compañerismo y el orgullo de representar a la provincia en esta edición de los Juegos EPaDe 2026.