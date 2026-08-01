Defensa del Consumidor advierte sobre la comercialización del juguete “Squeezy Dumplings”

La Dirección de Defensa al consumidor realizará a partir del lunes 3 de agosto controles en jugueterías, bazares y locales comerciales con el fin de verificar la venta del juguete “Squeeze Dumplings”, dado que el mismo presenta un grave riesgo químico, por lo que de encontrarse a la venta se labrarán las actas correspondientes y se solicitará su retiro inmediato de la venta.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria, informaron que, a partir del lunes 3 de agosto, se realizarán controles en jugueterías, bazares y locales comerciales de Río Gallegos, en vigor de la verificación de venta del juguete “Squeezy Dumplings”.

En el marco del próximo Día del Niño, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación dio a conocer que recibió una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, en el marco del Decreto N° 274/2019 de Lealtad Comercial, por lo que se elevó la alerta a todas las provincias del país.

El “Squeezy Dumplings” es un squishy, un juguete antiestrés blando y elástico, hecho de espuma con memoria, que suele tener formas divertidas —animales, comidas o personajes— y que al apretarlo se comprime lentamente para luego volver a su forma original. En este caso, tiene forma de dumpling, la típica empanada china. Este tipo de juguetes se usan principalmente para reducir el estrés y la ansiedad, y también se coleccionan por sus diseños.

Por qué está prohibido

El juguete presenta un grave riesgo químico, al detectarse la presencia de benceno en concentraciones que cuadruplican el límite permitido por la legislación argentina. Esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel, aún sin ser ingerida. Además, el producto no cuenta con el Marcado de Conformidad, no identifica al importador y no incluye advertencias de seguridad en castellano, tal como exige la normativa vigente.

Ante la eventualidad de tener este juguete en el hogar, se recomienda colocarlo en una bolsa sin roturas, cerrarla, identificarla y desecharla correctamente, además de lavarse bien las manos con agua y jabón luego de manipularlo.

Actas y retiro inmediato

En caso de encontrarlo en un local comercial, se labrará un acta y se solicitará su retiro inmediato de la venta. Si el comercio continúa comercializándolo pese a la intimación, se corresponderá a la aplicación de su decomiso. La directora Provincial de Consumo, Fany Díaz, enfatizó en el pedido a la comunidad. “Rogamos a las familias que revisen los juguetes que tienen en casa, sobre todo estos productos importados que no siempre cumplen con los controles que exige nuestra legislación, porque lo que está en juego es la salud”, expresó la funcionaria.

Se solicita colaboración a todos los municipios

Para las localidades del interior provincial, desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se solicita la máxima colaboración a los municipios y las áreas correspondientes de cada localidad, para llevar adelante un trabajo conjunto en todo el territorio santacruceño.

Compromiso con la protección de los consumidores

Esta medida se enmarca en el trabajo permanente que impulsa el gobernador Claudio Vidal para proteger la salud y los derechos de los consumidores santacruceños, en articulación con los organismos nacionales de control.