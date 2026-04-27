De Caleta Olivia al escenario global: Martina Aguilar, finalista para los Beast Games de MrBeast

La joven patagónica superó cuatro instancias del proceso de selección y busca representar a la Argentina en uno de los realities más ambiciosos del mundo, con una votación abierta hasta el 1 de mayo.

Martina Aguilar, finalista para representar a la Argentina en los Beast Games, destacó la magnitud del certamen internacional impulsado por el reconocido creador de contenido MrBeast y remarcó el desafío que implica competir en un formato que combina exigencia física, mental y estratégica.

“Este reality show es el más grande de los últimos tiempos, es como si juntaran todos los programas de Marley, de Guido Kaczka y de entrenamiento, y los hicieran súper extremos”, explicó en diálogo con Voces y Apuntes. En esa línea, subrayó que el formato propone pruebas de alta exigencia con premios millonarios: “La gente compite por 5 millones de dólares, y no depende sólo del azar, sino de tu estrategia mental y física”.

Aguilar también señaló que el programa ha sido comparado con “El Juego del Calamar” por su nivel de intensidad, aunque aclaró que el avance en la competencia está condicionado por las decisiones individuales y colectivas: “Muchas veces dependés de tus amigos o compañeros, o de las alianzas que hagas, o de vos mismo”.

En cuanto al proceso de selección, la joven patagónica remarcó que no se trató de una instancia simple. “No fueron una o dos etapas, sino cuatro distintas, que conllevan casi tomarlo como un trabajo porque te piden muchísimas cosas”, indicó, y agregó que viene preparándose desde hace tiempo para esta oportunidad.

Actualmente, Aguilar se encuentra entre las tres finalistas que buscan representar al país, destacando el valor simbólico de su participación: “Estoy muy contenta de ser una de las tres finalistas para representar a la Argentina, a la Patagonia y a mi ciudad, Caleta Olivia”.

En ese contexto, consideró clave el acompañamiento local y regional en la instancia final, que se define mediante votación online: “Tener ahora el apoyo de mi ciudad es clave. Me encantaría contar con el apoyo de todo el sur, ya que es gratis”, expresó.

La votación estará habilitada hasta el 1 de mayo, y el resultado se conocerá con el estreno de la tercera temporada del programa. “Estoy súper contenta de ser una de las candidatas”, concluyó.