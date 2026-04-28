D´Andrea destacó el crecimiento de la industria cultural y anticipó la fecha de la Feria Provincial del Libro

La participación de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la importancia de la cultura en el territorio, y la realización de la Feria Provincial del Libro desde el 4 al 13 de septiembre, fueron algunos de los temas abordados por la titular de Cultura de la Provincia, Silvia D´Andrea, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos.

Feria Internacional del Libro

Con una destacada presencia en Buenos Aires en la 50° Feria Internacional del Libro, la secretaria de Estado de Cultura, Silvia D´Andrea, y la directora de la Biblioteca Provincial, Marcela Álvarez, explicaron el impulso de la literatura santacruceña, en un mercado que sostiene el interés por el soporte papel. El Gobierno de Santa Cruz promueve la venta de obras de más de 20 autores locales, y planifica una agenda de muestras históricas y eventos barriales para el resto del semestre.Las autoridades provinciales destacaron el éxito de ventas y la confluencia de público en el estand patagónico, reafirmando la vigencia del libro físico frente al avance de la era digital.

El impulso de las letras santacruceñas en Buenos Aires

La participación de la provincia en la Feria Internacional no sólo representa un acto de presencia institucional, sino una apuesta concreta por la industria cultural. Al respecto, la titular del área cultural señaló que “es importante plantear que el soporte papel todavía tiene interés para la gente” y subrayó la relevancia de que el Ente Patagónico lograra representar a casi toda la región, potenciando la visibilidad de los escritores de la zona sur.

Por su parte, Marcela Álvarez confirmó que el próximo 1° de mayo será una jornada clave para la delegación, con la presentación de los tres escritores seleccionados que ganaron la convocatoria provincial. “Es muy importante que se reconozca la tarea de los escritores y se compren sus libros; la industria literaria como industria cultural es fundamental”, explicó la directora, resaltando que más de 20 autores viajaron para dar a conocer su producción.

Cultura territorial y agenda de invierno

Más allá de las fronteras provinciales, el trabajo territorial se intensifica con programas como Viva Barrio – Somos Comunidad, donde la Biblioteca Provincial Hilarión Lenzi tuvo un rol protagónico. Durante el último fin de semana, se distribuyeron más de 200 ejemplares de forma gratuita a las familias, buscando fomentar nuevos lectores en los sectores populares de Río Gallegos.

De cara al receso invernal, la cartera cultural ya tiene diseñado un cronograma que combina historia y arte. Tras el cierre de la muestra de Malvinas el 14 de junio, se inaugurará el 20 de junio una colección documental que recorre el proceso de independencia desde las invasiones inglesas hasta 1816. “Estamos poniendo todas las pilas para que la gente vuelva, y empecemos a trabajar desde el Centro Cultural y hacia los barrios”, enfatizó D´Andrea.

Redes de patrimonio y la Feria Provincial

La Secretaría de Estado de Cultura también avanza en la reactivación de vínculos con el interior, a través de canales digitales y reuniones técnicas sobre patrimonio arqueológico y paleontológico, en localidades como Lago Posadas y Gobernador Gregores. Este esquema de trabajo federal culminará con la Feria del Libro Provincial, confirmada para el 4 al 13 de septiembre, que contará con estands para todas las bibliotecas municipales de Santa Cruz.

Finalmente, la funcionaria reflexionó sobre el desafío logístico que representa la extensión del territorio santacruceño: “Bendita la distancia que nos hace diversos, pero estamos intentando achicar cada vez más las brechas con trabajo y afecto por lo que hacemos”. La gestión apunta a democratizar el acceso a los bienes culturales, integrando ciclos de música de cámara, teatro y actividades sobre neurodiversidad antes de las vacaciones de julio.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.