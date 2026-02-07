Culminó el torneo de Beach Fútbol

Este viernes finalizó la competencia que reunió a 20 equipos y 400 jugadores a lo largo de intensas jornadas. La competencia comenzó a fines de enero, se extendió por varios días y las finales fueron reprogramadas por las condiciones climáticas para culminar hoy.

La propuesta en el marco de los Juegos de Verano 2026 llegó a su fin con un gran éxito de convocatoria de equipos, jugadores y público. Cada día se vivió con mucha energía y pasión por el futbol en el Microestadio.

El profesor Juan Nieto comentó que está “muy contento en lo que fue la disciplina fútbol libre, masculino”. En cuanto a la reprogramación de fechas por cuestiones climáticas “teníamos que hacer un poco de acondicionamiento acá en el microestadio, así que nos vino de 10, esos 3 días que estuvimos parados”.

Hoy finaliza el beach futbol y mañana sábado 7 de febrero los Juegos de Verano continúan con el básquet. “Los esperamos también a todos los vecinos que nos sigan acompañando, que vengan a ver a los chicos”, agregó Nieto.