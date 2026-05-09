“Cuistóteles” llegó a Cañadón Seco con una jornada que unió cultura, lectura y primera infancia

La Comuna de Cañadón Seco, a través de la Dirección de Cultura, celebró la presentación de la obra literaria “Cuistóteles”, de las autoras Verónica Lamberti y Patricia Sampaoli, en las instalaciones de la Biblioteca Popular, sumando una nueva propuesta a la agenda cultural de nuestra localidad.

La jornada se llevó adelante mediante un trabajo articulado junto a las instituciones educativas locales, contando en esta oportunidad con la valiosa participación del Jardín de Infantes N° 12 “Tiempo de Crecer”, fortaleciendo el vínculo entre cultura, educación y comunidad.

Desde la gestión comunal destacaron la importancia de seguir generando estos espacios que incentivan la lectura desde la primera infancia, promoviendo el aprendizaje, la imaginación y el encuentro entre vecinos.

Agradecemos profundamente a las autoras por elegir nuestra localidad para compartir su obra y experiencia, al equipo directivo y docente del Jardín N° 12 por su compromiso, y a cada familia y asistente que acompañó esta hermosa actividad.

La Comuna de Cañadón Seco continúa apostando a la cultura y a la educación como herramientas fundamentales para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra comunidad.