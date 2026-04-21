Convocan a estudiantes de colegios secundarios a participar del programa “Concejal por un Día”

El concejal Aparicio se refirió a la convocatoria lanzada por el Honorable Concejo Deliberante para participar de una nueva edición del programa “Concejal por un Día”, una propuesta que promueve la participación juvenil, el compromiso democrático y el conocimiento del funcionamiento del ámbito legislativo local. “Queremos que los estudiantes participen, debatan, intercambien ideas y se animen a proponer soluciones”, señaló. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de mayo. En la nota, todos los detalles.

El concejal Carlos Aparicio anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición del programa “Concejal por un Día”, destinada a estudiantes de nivel secundario de Caleta Olivia.

La iniciativa propone acercar a los jóvenes al funcionamiento del Concejo Deliberante, brindándoles la posibilidad de asumir simbólicamente el rol de concejales, participar de una sesión y presentar proyectos vinculados a problemáticas de la comunidad.

“Es importante generar estos espacios para que las y los jóvenes conozcan cómo funciona el Concejo y puedan involucrarse activamente en los temas que hacen a su ciudad”, expresó Aparicio.

En ese sentido, destacó que el programa busca fomentar la participación ciudadana, el pensamiento crítico y el compromiso democrático en las nuevas generaciones. “Queremos que los estudiantes participen, debatan, intercambien ideas y se animen a proponer soluciones”, señaló.

Además, las instituciones que se inscriban recibirán instancias de formación y acompañamiento sobre el funcionamiento del ámbito legislativo local, la elaboración de proyectos y la dinámica parlamentaria.

“Creemos que es muy importante abrir el Concejo a la comunidad y generar propuestas para que los jóvenes hagan escuchar su voz”, agregó el edil.

Las escuelas interesadas podrán confirmar su participación hasta el 8 de mayo, enviando un correo electrónico a dirección.a.p.hcdco@gmail.com.

El programa contempla distintas etapas, que incluyen capacitaciones, presentación de proyectos y la realización de sesiones especiales, donde los estudiantes pondrán en práctica lo aprendido en un ámbito institucional.