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Continúa el programa “Más Gestión” en la Unión Vecinal del barrio 17 de Octubre

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La Municipalidad de Caleta Olivia continúa atendiendo a vecinos en el marco del dispositivo de descentralización de atención al vecino “Más Gestión” en el barrio 17 de Octubre, acercando distintas áreas y servicios a la comunidad.

En esta oportunidad, José Cárcamo, vecino del sector, se acercó para realizar trámites vinculados a los servicios de energía y gas, destacando la rapidez en la resolución de los mismos. “Me gustó porque son trámites rápidos, vine y en tres días me solucionaron los trámites, traje todos los papeles”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de contar con diversas oficinas en un solo lugar, lo que facilita la gestión para los vecinos, especialmente por el horario de atención durante la tarde.

Desde la organización informaron que el programa continuará activo durante toda la semana, hasta el día viernes, en el horario de 14 a 17 horas, brindando atención a quienes necesiten realizar distintos trámites y consultas.

De esta manera, el municipio sigue fortaleciendo políticas de cercanía, garantizando el acceso a servicios y promoviendo una atención más eficiente para la comunidad.

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