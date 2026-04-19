Congreso del PJ en Caleta Olivia: definieron internas para agosto y avanzaron con expulsiones y suspensiones

El Partido Justicialista llevó adelante su Congreso Provincial en la ciudad de Caleta Olivia, en una jornada marcada por una importante presencia de militantes que participaron como oyentes, aunque con una menor concurrencia de congresales, sin alcanzar los dos tercios necesarios en su totalidad.



Durante el encuentro, se definió como fecha para las elecciones internas del partido el próximo 16 de agosto, en lo que será un proceso clave para la reorganización y el futuro político del espacio en la provincia.



En términos disciplinarios, el Congreso resolvió la expulsión de los legisladores Gadano y Garrido, además de la suspensión por el plazo de dos años de cerca de 300 afiliados, entre los que se encuentra el concejal Facundo Belarde. Estas medidas reflejan una postura firme del partido en relación al orden interno y la conducción política.



La jornada contó con la presencia de diversos dirigentes provinciales, destacándose la participación del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y del concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio, quienes acompañaron el desarrollo del congreso y formaron parte de un espacio de debate y definiciones políticas relevantes para el justicialismo santacruceño.