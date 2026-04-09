Concretan amplia mesa de trabajo y debate con el sector productivo 

Con el objetivo de relevar la visión del sector respecto a desafíos y oportunidades que afronta el entramado productivo de la región, la Fundación Agencia de Desarrollo de Caleta Olivia, concretó este miércoles 8 de abril el espacio de debate denominado “El futuro del Golfo San Jorge”.

La actividad, impulsada por la Agencia Comodoro Conocimiento, contó con la participación de Martín Di Paolo, antropólogo sociocultural de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y obtuvo una respuesta positiva del sector privado que se sumó activamente a la convocatoria.

Daniela Juri, vicepresidenta de la Fundación Agencia de Desarrollo, conformada por la Municipalidad de Caleta Olivia y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, destacó la importancia de generar estos espacios de intercambio para poder acompañar al motor productivo de la región con diferentes acciones.

“Se generan estas mesas de diálogo, para poder conocer mejor las industrias que están poblando nuestra localidad y la región, y ver de qué manera las podemos potenciar”, subrayó, poniendo en valor el trabajo articulado entre instituciones y sector privado.

Juri destacó la puesta en marcha de estos espacios de participación y señaló que continuarán acompañando al sector brindando asesoramiento técnico integral, abarcando tanto a emprendimientos en marcha como a personas que cuentan con una idea y buscan desarrollarla, ofreciendo orientación en aspectos legales, análisis de viabilidad técnica y posibilidades de financiamiento.