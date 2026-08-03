Concluyeron dos intensas jornadas de Fortalecimiento Pedagógico en Zona Norte

En el marco de las líneas estratégicas impulsadas por el Plan Provincial de Alfabetización Plen@, el Consejo Provincial de Educación llevó a cabo dos intensas jornadas presenciales de capacitación y acompañamiento docente, orientadas a consolidar las prácticas de enseñanza y garantizar el desarrollo integral de las trayectorias escolares en las escuelas primarias de Caleta Olivia.

Las actividades contaron con la presencia de la Directora General Regional de Educación Zona Norte, María Magdalena Paredes, y de la Secretaria Técnica de Gestión, Valeria Zapata. Ambas autoridades acompañaron los encuentros destinados a los equipos docentes de primer, segundo y tercer grado del nivel primario.

Durante los dos días de trabajo, se destacó la masiva concurrencia y el firme compromiso del cuerpo docente. El propósito central de estos espacios fue generar una construcción colectiva junto a los disertantes para brindar a los maestros herramientas cotidianas que permitan fortalecer tanto la alfabetización inicial y digital como la alfabetización plena de las y los estudiantes.

Ejes y temáticas abordadas

A lo largo de la propuesta se trataron diversos ejes estratégicos orientados a potenciar el trabajo en la unidad pedagógica. El primer día la convocatoria estuvo dirigida a los docentes de tercer grado, mientras que en la segunda fecha la actividad se enfocado en los educadores de primer y segundo grado.

En este espacio de trabajo se abordaron contenidos clave sobre la valoración del medio ambiente y su enfoque pedagógico en las aulas, articulando el cuidado del entorno local con las metas del desarrollo curricular.

Asimismo, se reservó un momento especial para el intercambio directo de vivencias pedagógicas, abriendo un debate donde las y los docentes compartieron las realidades y desafíos concretos que enfrentan a diario junto a sus estudiantes.

Finalmente, las capacitaciones incluyeron el análisis de diversas estrategias didácticas enfocadas en la alfabetización inicial e infantilización digital, con el objetivo de aportar herramientas concretas para afianzar el aprendizaje integral y acompañar las trayectorias educativas en toda la provincia.