Con una inversión de más 6 mil millones y materiales de última generación, el Gobierno avanza en el nuevo acueducto Piedra Buena – San Julián

Con una inversión provincial que supera los 6.100 millones de pesos, se pusieron en marcha los trabajos para reemplazar 12 kilómetros de cañerías en la cuenca del Río Chico. La obra utilizará tecnología PEAD de alta resistencia para solucionar 19 años de fallas operativas.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), comenzó hoy en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, una de las obras de infraestructura hídrica más esperadas por los vecinos de la región: la renovación del acueducto que une Comandante Luis Piedra Buena con Puerto San Julián.

Este sábado, una comitiva del Ejecutivo Provincial, integrada por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; la fiscal de Estado, Dra. Natalia Linardi; el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matias Cortijo; el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, y representantes del Municipio de Comandante Luis Piedra Buena, constataron en el terreno la llegada de los materiales y la instalación formal del obrador, marcando el inicio de la etapa de excavación y acopio.

En ese marco, la ministra Elmiger señaló que el avance en esta acción conjunta entre el Gobierno de Santa Cruz y los municipios, “es un hecho significativo porque así como hace dos meses se anunció la concreción de esta obra con nueva tecnología, garantizando la continuidad en el suministro de agua potable, hoy estamos cumpliendo con lo que dice el gobernador Claudio Vidal de que obra que se anuncia, obra que se empieza, obra que se termina”.

Este hito operativo se da como continuidad de la firma del acta de inicio de obra celebrada recientemente en el Salón Gregores de la Casa de Gobierno. Aquel encuentro formal estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo; y el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, junto a los representantes de la unión transitoria de empresas (UTE) adjudicataria.

Modernización del sistema: tecnología PEAD para resistir la presión

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo también habló de la importancia de este proyecto largamente esperado por ambas localidades y destacó que “la empresa a su cargo encara el trabajo bajo mandato del Gobernador con la finalidad de solucionar los problemas de agua en toda la provincia”. Asimismo, indicó que la misma se financia con los Fondos Unirse y representa una inversión de 6.000 millones de pesos. “En esta obra lo que vamos a hacer es reemplazar los caños existentes por material de última tecnología flexible dado que la zona del acueducto que sufre constantes fracturas por movimiento del suelo”, explicó.

Actualmente, el sistema de bombeo transporta el agua tratada desde la planta potabilizadora de Piedra Buena hasta la cisterna de Makenke, en Puerto San Julián. Luego de 19 años de servicio ininterrumpido, el tramo actual comenzó a colapsar debido a las altas presiones, la rigidez del material viejo y la inestabilidad arcillosa del suelo en la cuenca del Río Chico (a unos 30 kilómetros de Piedra Buena). Estas fallas crónicas provocaban cortes imprevistos, costosas reparaciones de emergencia y la pérdida de agua potable.

Para solucionar definitivamente este problema, el proyecto técnico contempla la construcción de 12 kilómetros de nueva conducción utilizando tuberías de alta tecnología PEAD de 400 mm de diámetro. Este material flexible cuenta con estándares internacionales de máxima seguridad, lo que permitirá absorber los movimientos de los terrenos inestables y resistir altas presiones.

Esta nueva infraestructura optimizará por completo el funcionamiento del sistema, erradicando las roturas frecuentes y asegurando la continuidad del suministro de agua potable para la localidad.

Inversión millonaria para el desarrollo santacruceño

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $6.189.753.321,86 y se ejecuta bajo la Licitación Pública Nº14/SP/2025, a cargo de la UTE conformada por las firmas BRB SRL y ECOSUR BAHÍA SA.

Desde el Ejecutivo Provincial se reafirma de este modo el compromiso de garantizar a las familias de las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián.

Esta inversión estratégica forma parte de la política pública de la gestión para robustecer la infraestructura de los servicios públicos, mejorar la calidad de vida de las familias santacruceñas y acompañar el crecimiento industrial y urbano de las localidades del interior.