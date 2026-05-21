Con representantes de las distintas localidades sesiona el Consejo Provincial de Niñez en Río Gallegos

Bajo la premisa de una articulación territorial y fortalecimiento institucional, el Gobierno de Santa Cruz lleva adelante una nueva sesión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, espacio clave para la construcción de políticas públicas integrales destinadas a la protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia.

Comenzó este jueves 21 de mayo, en las instalaciones del NIDO (Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades) de Río Gallegos, la XXIX° sesión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, ámbito de trabajo conjunto que reúne a representantes y equipos técnicos de las localidades santacruceñas.

La apertura de actividades tuvo lugar en el edificio donde funciona la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio capitalino, contempla dos jornadas de trabajo orientadas al intercambio de experiencias, fortalecimiento institucional y abordaje integral de situaciones vinculadas a las infancias y adolescencias.

Ley 3062

Presidida por el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, acompañado por la subsecretaria de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Verónica Pérez; y en este marco, el funcionario provincial destacó la importancia de sostener estos espacios presenciales de articulación entre Provincia, municipios y organismos intervinientes.

“Hoy tenemos prácticamente el 80 por ciento de los referentes de niñez de cada localidad presentes acá. Eso es muy positivo y representa un logro importante”, señaló Quiroga, quien remarcó que el encuentro permite fortalecer el trabajo diario y abordar de manera conjunta situaciones cada vez más complejas.

Asimismo, explicó que durante las jornadas se trabaja sobre distintos ejes vinculados a la Ley Provincial N° 3.062 y al sistema de protección integral de derechos, incluyendo medidas ordinarias y excepcionales, además de herramientas y programas de acompañamiento territorial.

Trabajo articulado y presencia territorial

Quiroga remarcó que la premisa central del Consejo es la articulación permanente entre todos los actores que integran el sistema de protección de derechos.

“La protección integral implica el trabajo conjunto del Estado provincial, los municipios, la Justicia, Salud Mental y todos los organismos que intervienen en las distintas situaciones que atraviesan niñas, niños y adolescentes”, expresó.

En ese sentido, valoró el fortalecimiento de los equipos técnicos en las distintas localidades y el acompañamiento constante que realiza la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia en territorio.

“El acompañamiento es permanente. Hoy tenemos equipos trabajando en zona norte supervisando intervenciones, y también estuvimos presentes recientemente en Perito Moreno acompañando situaciones complejas que involucraron a niños y adolescentes”, indicó.

Programas provinciales que fortalecen las políticas de niñez

Durante la entrevista, el secretario de Estado destacó además el crecimiento de programas provinciales destinados al fortalecimiento de las políticas públicas de niñez.

Entre ellos mencionó el programa “Crecer Enredados”, que superó ampliamente las expectativas de inscripción.

“Teníamos previstas 1.400 inscripciones y hoy ya superamos las 2.500, por eso tuvimos que volver a abrir y luego cerrar nuevamente la convocatoria”, detalló.

PAINA

También resaltó la implementación del Programa de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (PAINA), herramienta destinada a reforzar económicamente las políticas locales de niñez en municipios y comisiones de fomento de toda la provincia.

La realización del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia ratifica el compromiso del Gobierno de Santa Cruz de continuar fortaleciendo políticas públicas integrales, con presencia territorial, articulación institucional y un Estado presente en el acompañamiento y protección de las infancias y adolescencias santacruceñas.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/Subsecretaría de Producción y Contenidos.