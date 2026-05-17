Con participación del Gobierno Provincial, la Noche de los Museos convocó a cientos de vecinos en Río Gallegos

Museos provinciales, espacios históricos y organismos públicos de Río Gallegos abrieron sus puertas en una nueva edición de la Noche de los Museos, con propuestas culturales, recorridos guiados, música en vivo y actividades para toda la familia. La iniciativa fortaleció el vínculo entre la comunidad, la memoria colectiva y el patrimonio histórico de Santa Cruz.

La ciudad de Río Gallegos vivió una intensa jornada cultural en el marco de la Noche de los Museos, una propuesta que reunió a vecinos, turistas, instituciones provinciales y organizaciones históricas en distintos puntos de la capital santacruceña. Museos provinciales, espacios patrimoniales y organismos públicos ofrecieron recorridos guiados, exhibiciones especiales, actividades musicales y experiencias interactivas destinadas a fortalecer el acceso a la cultura y la preservación de la memoria histórica.

La actividad contó con una importante participación de familias, jóvenes y visitantes que recorrieron los diferentes espacios culturales de la ciudad, consolidando una propuesta que pone en valor el patrimonio histórico y cultural de Santa Cruz.

Patrimonio histórico y memoria colectiva

Uno de los espacios destacados fue la Casa Histórica del Colegio María Auxiliadora, donde el director general del establecimiento, Gabriel Serón, explicó que este año la institución celebra “125 años de presencia de las Hijas de María Auxiliadora en estas tierras”.

“La Casa Histórica quiere recobrar un poco esta historia de las primeras hermanas que llegaron a estas comunidades y cómo esta escuela, junto con la ciudad, se fue forjando históricamente”, señaló.

Durante la recorrida, los visitantes pudieron conocer la primera capilla del establecimiento, los antiguos dormitorios de las pupilas y espacios recreados que reflejan la vida cotidiana de las primeras misioneras en la Patagonia. Además, la institución organizó una presentación coral abierta a toda la comunidad, a cargo de la Escuela de Orquestas y Coros de Santa Cruz (RESI), perteneciente al Consejo Provincial de Educación.

Serón destacó que “las puertas de la casa están abiertas durante toda la semana, de 9 a 19 horas, para realizar los recorridos correspondientes”, fortaleciendo así el acceso permanente al patrimonio histórico local.

Malvinas y el valor del testimonio

La memoria de la guerra de Malvinas tuvo un lugar central en la jornada, especialmente en el Museo Malvinas y el Centro de Veteranos de Guerra, donde los veteranos compartieron experiencias y dialogaron con las nuevas generaciones.

Durante la recorrida, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, destacó el valor del intercambio entre vecinos y excombatientes: “Malvinas no estaría viva si no fuese por el relato de ellos”, expresó, luego de conversar con veteranos presentes en el lugar.

Además, remarcó la importancia de generar espacios de encuentro entre generaciones: “Los jóvenes y los niños teniendo el contacto que los veteranos reclaman, el reconocimiento, las preguntas y la curiosidad, es lo más rico”.

En la misma línea, los veteranos Raúl Vázquez y Andrés Fernández Cabral valoraron el interés de la comunidad y especialmente de los estudiantes.

“La gente demuestra mucho interés en preguntarnos y nosotros estamos para responder”, expresó Fernández Cabral, mientras que Vázquez sostuvo que “nos sentimos cómodos porque la gente se interesa por lo que es Malvinas”.

Los excombatientes también resaltaron la importancia de transmitir la experiencia santacruceña durante el conflicto bélico. “La vivencia del santacruceño durante la guerra fue distinta: oscurecimientos, alertas y miedo a quedarse sin provisiones. Eso sigue muy arraigado en nuestra provincia”, remarcaron.

Asimismo, destacaron el trabajo cotidiano del museo y las visitas guiadas destinadas a escuelas y turistas extranjeros, muchas de ellas realizadas también en inglés.

Museos provinciales y acceso a la cultura

Otro de los espacios con gran convocatoria fue el Museo Policial, donde la encargada, oficial inspector, Verónica Solla, explicó que la propuesta incluyó exhibiciones especiales y elementos históricos no expuestos habitualmente.

“Los objetos tienen un valor histórico, pero también un enorme valor sentimental porque fueron entregados por familias de efectivos policiales”, indicó.

La institución, que este año cumple diez años, presentó uniformes históricos, instrumentos musicales y exhibiciones especiales acompañadas por la banda de música policial y cadetes de la fuerza.

“Queremos que la gente conozca un poco más de nuestra historia institucional y de quienes formaron parte de ella”, agregó Solla.

En tanto, el Museo Padre Manuel Jesús Molina presentó piezas paleontológicas únicas en la región. La guía, Antonella Subiabre, explicó que una de las principales atracciones fue la exhibición temporal de huevos de dinosaurios y restos fósiles hallados en Santa Cruz.

“Tenemos el renacuajo Notobatrachus de Houston con 165 millones de años de antigüedad, correspondiente al período Jurásico”, detalló.

Además, recordó que muchas de las piezas exhibidas son temporales: “Aprovechen la oportunidad porque muchas colecciones luego vuelven a resguardo y no pueden verse nuevamente durante el año”.

Asimismo, la Casa Histórica Gregores perteneciente a la cartera cultural, recibió a gran cantidad de público, que pudo observar mobiliario del período en que Juan Manuel Gregores ejerció como gobernador del Territorio Nacional de Santa Cruz. La vivienda, construida con materiales típicos de la época como madera y chapa de zinc, formó parte del primer complejo habitacional de la ciudad, conocido como el Barrio de la Gobernación.



Turismo, producción local y promoción de Santa Cruz

La Secretaría de Estado de Turismo también participó de la propuesta cultural abriendo por primera vez el Almacén de Informes Turísticos al circuito de la Noche de los Museos.

El jefe del Departamento de Informes, Oscar Llanes, explicó que la muestra “Santa Cruz Patagonia Intensa” permitió acercar a vecinos y visitantes información sobre distintos destinos provinciales.

“Muchas personas no conocían este espacio y hoy despertó mucho interés. Esa semillita ya quedó plantada”, señaló.

Por su parte, la directora de Promoción y Comunicación, Ana Tureuna, destacó la gran convocatoria obtenida durante la noche.

“Tuvimos más de 200 adultos y más de 160 niños participando de las actividades”, indicó.

La propuesta también incluyó música en vivo y degustaciones de productos regionales elaborados por emprendedores locales, entre ellos empanadas de guanaco y gin artesanal santacruceño.

“También es importante acompañar a los productores locales y generar espacios para visibilizar el trabajo que realizan en distintas localidades de la provincia”, remarcaron desde el área turística.

Cultura, identidad y políticas públicas

A través del trabajo articulado entre organismos provinciales, instituciones educativas, museos y organizaciones de veteranos, la propuesta permitió promover la identidad santacruceña, generar espacios de encuentro intergeneracional y visibilizar el valor histórico de los distintos espacios culturales de la provincia.

La ministra de Gobierno, destacó el valor de la propuesta y remarcó la importancia de generar actividades que acerquen a la comunidad con su historia e identidad. “La Noche de los Museos permite encontrarnos como comunidad, recorrer nuestros espacios culturales y fortalecer el vínculo de los más jóvenes con la memoria y el patrimonio santacruceño”, expresó. Asimismo, sostuvo que “desde el Gobierno Provincial acompañamos estas iniciativas porque entendemos que la cultura también es una herramienta de construcción ciudadana, de encuentro y de proyección de nuevas políticas públicas vinculadas a nuestra identidad”.

En este sentido, el Gobierno de Santa Cruz continúa impulsando iniciativas vinculadas a la cultura, la memoria colectiva, el turismo cultural y la valorización del patrimonio provincial como herramientas fundamentales para fortalecer el desarrollo social y la construcción de ciudadanía.