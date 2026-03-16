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Con gran convocatoria se realizó la primera juntada de Stunt en Caleta Olivia

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Con el acompañamiento del Municipio de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, se llevó adelante la primera juntada de stunt en la ciudad, una propuesta que reunió a alrededor de 100 chicos y chicas de diferentes edades en el Complejo Municipal.

La jornada, que en principio fue postergada dos veces por cuestiones climáticas, finalmente se desarrollo este domingo 15 de marzo y ofreció un espacio de encuentro para los amantes de esta disciplina, que combina destreza, equilibrio y creatividad sobre bicicletas o motocicletas mediante la realización de maniobras y trucos. El stunt es una práctica deportiva y recreativa que viene creciendo en distintas ciudades y que ahora comienza a dar sus primeros pasos en Caleta Olivia.

Durante el evento, los participantes locales, de Pico Truncado y de Comodoro Rivadavia, pudieron compartir la tarde realizando diferentes acrobacias, demostraciones y trucos, en un ambiente acompañado también por música en vivo con DJ, generando un espacio de recreación y participación para la juventud.

La iniciativa fue impulsada por el comerciante local Pablo Caro, quien destacó el acompañamiento del Municipio para poder concretar esta primera experiencia en la ciudad y valoró la importante participación de jóvenes que se acercaron a conocer y practicar esta disciplina. “La iniciativa surge a través de un grupo de chicos que va al local y tenían ganas de juntarse y concretar el primer evento de Stunt”.

Desde la organización señalaron que este tipo de propuestas buscan seguir generando nuevos espacios para la juventud, fomentando el deporte, la recreación y la integración de quienes comparten el interés por esta actividad que comienza a crecer en la localidad.

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