Con fuerte convocatoria el DNI Móvil realizó 160 trámites en una nueva edición del operativo Viva Barrio

La Subsecretaría de Asuntos Registrales participó de una nueva edición de esta propuesta en la Escuela Laboral Domingo Savio, donde vecinos de la comunidad de Río Gallegos pudieron realizar diferentes trámites, entre ellos gestionar DNI, pasaportes y otras consultas registrales.

En el marco de una nueva edición del operativo “Viva Barrio Somos Comunidad”, realizado este domingo en la Escuela Laboral Domingo Savio, el Gobierno de Santa Cruz, a través de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, acercó el DNI Móvil a la comunidad de Río Gallegos, con una importante convocatoria durante toda la jornada.

La iniciativa forma parte de la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a fortalecer la presencia del Estado en el territorio, acercar servicios esenciales a la comunidad y facilitar el acceso a trámites públicos sin que las familias deban trasladarse a las oficinas centrales.

La subsecretaria de Asuntos Registrales, Carla Bahamonde, destacó la respuesta de la comunidad y precisó: “Estamos muy felices con la convocatoria que ha tenido el DNI Móvil”, hacia el final de la jornada “llevamos 160 números entregados y 60 trámites ya realizados”, precisó. Además, si bien la atención estaba prevista hasta las 19:00, Bahamonde aclaró que, en caso de quedar personas esperando, la jornada se extendería “hasta que el último vecino pueda realizar su trámite”.

La funcionaria explicó que la atención incluyó gestiones vinculadas a DNI y pasaporte, además de un stand dentro del establecimiento donde se realizaron otros trámites registrales, también con importante convocatoria.

En ese sentido, remarcó que la presencia del dispositivo móvil en este tipo de operativos territoriales viene mostrando resultados sostenidos en cada edición, con una alta demanda por parte de la comunidad.

“Tratamos de estar presentes en todas las actividades, porque sabemos la necesidad que existe en el ciudadano de poder hacer su renovación de DNI o pasaporte”, expresó. Bahamonde subrayó además que estos espacios permiten resolver gestiones en días y horarios no habituales, lo que amplía las posibilidades de acceso para las familias.

“Son jornadas donde puede acercarse toda la familia y aprovechar para realizar trámites que muchas veces no pueden hacer en la semana”, finalizó la subsecretaria.