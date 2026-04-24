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Con artistas locales y una propuesta solidaria, Río Gallegos vivirá una nueva Peña Folclórica organizada por el Municipio

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La Municipalidad de Río Gallegos llevará adelante este sábado, desde las 18 horas, una nueva edición de la Peña Folclórica Municipal, que se desarrollará en la Sociedad Rural, ubicada en la intersección de las calles San Martín y Hipólito Yrigoyen.

La jornada contará con la participación de reconocidos grupos musicales, entre ellos Celeste y Blanco, Maymará Sur, La Yunta Sachera, Grupo Raíces, Alexis Prado y Contrapunto.

Asimismo, se presentarán distintos ballets folclóricos: Josen Aike, Pasión Folclórica, Naken Aiken, Aylen-Sumaj, Keoken, El Fortín Salteño y Kenk Atamishqui.

La conducción estará a cargo de Damián Hidalgo y durante el evento habrá servicio de cantina y buffet.

Como parte del carácter solidario de la propuesta, se estableció como entrada la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a acciones comunitarias.

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