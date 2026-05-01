Comunicado: Separan de sus funciones a agente del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz informa a la comunidad que, en la noche del jueves 30 de abril, un empleado de esta cartera sustrajo un vehículo oficial sin autorización de sus superiores.

Durante la madrugada del viernes 1° de mayo, el agente protagonizó un incidente vial mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Frente a la gravedad de los hechos, el ministro dispuso de manera inmediata la separación del trabajador de sus funciones y ordenó el inicio de una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Desde el Ministerio se reafirma el compromiso con el cumplimiento de las normas, el uso responsable de los bienes públicos y la conducta ética de todos sus integrantes. Este tipo de situaciones no representa los valores ni el trabajo cotidiano de la institución.