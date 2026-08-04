Comenzó la Semana de la Educación Especial con un llamado a fortalecer la inclusión educativa



Del 3 al 7 de agosto, el Consejo Provincial de Educación conmemora la Semana de la Educación Especial con actividades orientadas a reafirmar el derecho a una educación pública inclusiva y a reconocer el trabajo de docentes, equipos técnicos y familias.

El Consejo Provincial de Educación conmemora, del 3 al 7 de agosto, la Semana de la Educación Especial, una iniciativa que busca reafirmar el valor de la educación pública como un derecho garantizado para todos los estudiantes de la provincia.

En ese marco, el organismo destacó que la inclusión educativa constituye una prioridad política e institucional, al considerar que implica remover barreras, garantizar oportunidades de aprendizaje equitativas y fortalecer el acompañamiento pedagógico en todo el sistema educativo.

Asimismo, el Consejo Provincial de Educación expresó un reconocimiento especial a los docentes, equipos técnicos y familias que, con su trabajo cotidiano, contribuyen a garantizar trayectorias escolares integrales y a promover una sociedad con mayor justicia social.