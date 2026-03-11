Comenzará la Campaña de Vacunación Antigripal 2026

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, dará inicio este miércoles 11 de marzo a la campaña de vacunación antigripal en hospitales, centros de salud y vacunatorios de la provincia.

Dicha iniciativa, busca fortalecer la prevención frente a la gripe ante la circulación cada vez más temprana del virus y mitigar el posible impacto de una nueva variante de Influenza A (H3N2), caracterizada por una mayor transmisibilidad.

Cabe resaltar que, en esta primera etapa la estrategia sanitaria priorizará la inmunización de los grupos considerados de mayor riesgo. Entre ellos se encuentran:

-Niños y niñas entre 6 y 24 meses.

-Personas adultas a partir de los 65 años.

-Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

-Embarazadas (en cualquier trimestre del embarazo o dentro de los primeros 10 días del puerperio).

-Personal de salud.

Desde la cartera Sanitaria provincial se recuerda a toda la comunidad que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y obligatorias, y se encuentran disponibles en tanto en hospitales como vacunatorios públicos de Santa Cruz.