Claudio Vidal: “Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar”

El gobernador Claudio Vidal participó de la apertura de la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup en el Parque Nacional Los Glaciares y señaló que el impacto de la competencia permitirá proyectar futuras ediciones en otras localidades de la provincia, fortaleciendo el turismo y la economía regional.

El mandatario provincial encabezó la apertura de la cuarta edición de la Winter Swimming World Cup de nado en aguas heladas en el Parque Nacional Los Glaciares. El evento congrega a más de 300 nadadores de 15 países y consolida el desarrollo turístico de la temporada invernal en Santa Cruz.

El certamen internacional reúne a deportistas de todo el mundo frente al Glaciar Perito Moreno mediante el trabajo articulado entre la provincia y el Gobierno Nacional. Esta decisión política de gestión busca diversificar la oferta turística e impulsar la economía santacruceña mediante el aprovechamiento del potencial natural de la región.

La logística pública desplegada en la Bahía de los Témpanos garantiza el desarrollo seguro de las competencias de velocidad y resistencia en aguas que rondan los 2 °C.

Articulación institucional y proyección territorial

Durante el acto oficial, la gestión de la provincia destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas entre el sector público y las organizaciones deportivas. En este contexto, el gobernador Claudio Vidal agradeció la confianza depositada en la provincia y valoró la presencia de autoridades nacionales, ministeriales y referentes del comercio local. “Esto comenzó en una charla hace más de un año atrás. La realidad es que hoy estamos acá y lo estamos inaugurando conjuntamente con todos ustedes”, expresó el mandatario.

El apoyo del Estado provincial permite situar a la Patagonia en el mapa global del deporte extremo de invierno. Al respecto, el mandatario ratificó el compromiso de trabajo unificado con los distintos estamentos estatales para profundizar este modelo de desarrollo. “Existió la decisión política que permitió que conjuntamente con el Gobierno Nacional, a través del secretario de Turismo (de Nación), y la provincia de Santa Cruz podamos desarrollar esta actividad”, remarcó.

Potencial natural e integración de las localidades

El impacto del certamen sienta las bases para extender la disciplina a diferentes espejos de agua dentro de la geografía santacruceña. La proyección del Ejecutivo apunta a federalizar los eventos de gran escala para beneficiar la infraestructura y el comercio en múltiples municipios.

En esa línea de acción, la máxima autoridad provincial proyectó el crecimiento del nado en aguas frías en otros puntos estratégicos de la región. “Hoy la estamos haciendo acá pero también la podemos hacer en otras localidades de nuestra hermosa provincia: lo podemos hacer en Los Antiguos, en Piedra Buena, en Gobernador Gregores”, afirmó.

Finalmente, las autoridades resaltaron la labor del titular de la Fundación Nadando Argentina, Matías Ola, y alentaron a las delegaciones participantes durante las jornadas de competencia. “Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar. Si seguimos trabajando de esta manera entre todos, con fuerza y voluntad, de seguro vamos a poder hacer este tipo de actividades en el resto de la provincia”, concluyó Vidal.

Además, el gobernador Claudio Vidal agradeció especialmente a las autoridades de Parques Nacionales, encabezadas por Horacio, y a todo el equipo de trabajo que hizo posible la realización del evento. También expresó su reconocimiento a los nadadores provenientes de 15 países y a los más de 130 deportistas argentinos que participan de la competencia.

Finalmente agradeció el trabajo comprometido del nadador Matías Ola, promotor de este evento, a quien calificó como “un trabajador incansable”.