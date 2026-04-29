Claudio Vidal recibió a Yanina Guzmán, la estudiante de Río Gallegos con promedio 10 que inicia Odontología en la UBA

El gobernador de Santa Cruz destacó el esfuerzo de la joven y puso en valor las oportunidades educativas que hoy permiten estudiar en la Universidad de Buenos Aires sin dejar la provincia.

En Río Gallegos, la historia de Yanina Guzmán se construye paso a paso. Egresó del nivel secundario con promedio 10, tras completar toda su trayectoria educativa en la provincia, desde el Jardín N° 35 “Talenke Amel” hasta el Instituto de Educación Austro.

“Una historia de esfuerzo, compromiso y dedicación que merece ser destacada”, expresó el gobernador Claudio Vidal al recibirla.

Educación pública y oportunidades: estudiar sin irse de la provincia

Yanina ya comenzó a transitar su formación universitaria en Odontología a través del CBC de la Universidad de Buenos Aires, que hoy puede cursarse en Santa Cruz.

“Esta posibilidad permite que muchos jóvenes puedan iniciar una carrera universitaria sin tener que irse de Santa Cruz”, subrayó Vidal, en referencia al acuerdo con la Legislatura provincial que amplía el acceso a la educación superior.

El acompañamiento familiar, clave en cada logro

Durante el encuentro, el mandatario también destacó el rol de la familia en el recorrido de la joven. “Detrás de cada historia como la de Yanina hay una familia que está, que sostiene y que empuja para adelante”, afirmó.

Un reconocimiento al mérito y la constancia

El gobernador entregó a Yanina una notebook como reconocimiento simbólico a su desempeño académico. No es la primera vez que su esfuerzo es distinguido: en 2018 ya había sido reconocida por su promedio.

“Hoy me toca hacerlo como gobernador y entregarle una notebook como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación”, señaló Vidal.

Un mensaje que marca rumbo

El caso de Yanina fue presentado como ejemplo de lo que puede lograrse cuando confluyen compromiso personal y políticas públicas.

“Estas son las historias que nos marcan el rumbo. Las que nos recuerdan que cuando hay esfuerzo y oportunidades, el futuro empieza a construirse en Santa Cruz”, concluyó el mandatario.