Claudio Vidal pidió acelerar la aprobación de la ley de tierras para El Chaltén

El gobernador reclamó a los diputados avanzar con el proyecto enviado el 27 de abril pasado, para dar respuesta a un histórico déficit habitacional en la localidad cordillerana.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pidió a los diputados provinciales que aceleren el tratamiento y aprobación del proyecto de ley enviado el pasado 27 de abril a la Legislatura, con el objetivo de regularizar tierras fiscales y avanzar en soluciones habitacionales para los vecinos de El Chaltén.

El mandatario remarcó que la iniciativa apunta a resolver un reclamo histórico de la comunidad, vinculado a la falta de terrenos para la construcción de viviendas en una de las localidades con mayor crecimiento demográfico y turístico de Santa Cruz.

Vidal reclamó “dar una respuesta a los vecinos”

En declaraciones recientes, el gobernador sostuvo que el proyecto debe avanzar con rapidez en la Cámara de Diputados para comenzar a dar respuestas concretas a cientos de familias que desde hace años esperan acceder a tierras para construir sus hogares.

La propuesta impulsada por el Ejecutivo provincial contempla la desafectación de aproximadamente 69 hectáreas ubicadas en el sector denominado “La Florida”, en cercanías de El Chaltén, para permitir futuros procesos de urbanización bajo criterios de planificación y control ambiental.

Según argumentó Vidal, la necesidad de avanzar con esta ley responde a una problemática estructural que afecta a la localidad y que se agravó con el crecimiento poblacional registrado en los últimos años.

Emergencia habitacional y planificación urbana

El Gobierno provincial recordó que El Chaltén se encuentra bajo Emergencia Habitacional en el marco de la Ley Provincial N° 3880, sancionada para promover soluciones urgentes en materia de acceso a la vivienda.

En ese contexto, el proyecto enviado a la Legislatura establece mecanismos para ordenar el desarrollo urbano y garantizar que cualquier futura urbanización cumpla con requisitos técnicos, ambientales y de infraestructura.

Además, el texto faculta al Consejo Agrario Provincial a realizar tareas de mensura, deslinde y planificación territorial sobre las tierras involucradas.

Qué plantea el proyecto para las tierras en El Chaltén

La iniciativa legislativa propone desafectar una porción de la reserva natural creada por el Consejo Agrario Provincial en el área conocida como “La Florida”, manteniendo bajo protección ambiental el resto de la superficie mediante una recategorización como “Paisaje Terrestre y Marino Protegido”.

Desde el Ejecutivo señalaron que las áreas técnicas ya emitieron informes favorables para avanzar con la futura urbanización, siempre bajo parámetros de sostenibilidad y preservación ambiental.

Con este pedido político a sus legisladores, Vidal busca acelerar el debate parlamentario y destrabar una demanda histórica de los vecinos de El Chaltén, vinculada al acceso a la tierra y la posibilidad de construir viviendas propias.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.