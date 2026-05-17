Claudio Vidal: “Abrimos un nuevo camino para bajar el costo de los alimentos en Santa Cruz poniendo en marcha el nuevo Mercado Concentrador Patagónico”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, visitó este domingo el nuevo Mercado Concentrador Patagónico que funciona en el predio de Santa Cruz Puede S.A.U., en Río Gallegos, en el marco de la llegada de los primeros camiones con mercadería destinada al nuevo esquema de abastecimiento provincial.

El mandatario provincial destacó la puesta en marcha del espacio y remarcó su impacto en la logística y en el costo final de los alimentos para las familias santacruceñas.

“Abrimos un nuevo camino para bajar el costo de los alimentos en Santa Cruz poniendo en marcha el nuevo Mercado Concentrador Patagónico”, expresó.

Asimismo, detalló que durante la jornada comenzaron a arribar camiones con mercadería proveniente del Mercado Central, Mendoza, Buenos Aires, Chubut y otros puntos del país.

“Hoy comenzaron a llegar los primeros camiones al predio de ‘Santa Cruz Puede’ en Río Gallegos, con mercadería proveniente del Mercado Central, Mendoza, Buenos Aires, Chubut y distintos puntos del país para empezar a construir un nuevo sistema de abastecimiento pensado para toda Santa Cruz”, señaló.

En ese sentido, Vidal remarcó que el proyecto apunta a fortalecer el comercio local y mejorar las condiciones de abastecimiento para toda la provincia.

“Este mercado lo creamos para fortalecer a nuestros comerciantes, verduleros y supermercados, permitiéndoles comprar mejor, con menor costo logístico y productos de calidad, para que eso también se refleje en precios más accesibles para nuestros vecinos”, sostuvo.

El gobernador también explicó que el funcionamiento de un mercado concentrador permitirá optimizar la distribución y reducir costos vinculados al traslado de mercadería.

“Un mercado concentrador permite centralizar la distribución, mejorar la logística y bajar costos para que los alimentos lleguen más baratos a la mesa de los santacruceños”, afirmó.

Finalmente, adelantó que el Gobierno provincial proyecta ampliar el esquema de distribución hacia otras localidades de Santa Cruz.

“Además, quiero contarles que también estamos proyectando nuevos centros de distribución sobre la Ruta 3 para seguir mejorando el abastecimiento en toda la provincia”, concluyó.