Caso Ada Barroso: la familia del detenido cuestiona el cambio de carátula y denuncia irregularidades en la investigación

Tras la modificación de la imputación judicial, familiares de Sergio Navarro sostienen que no hay pruebas concluyentes y piden un proceso “transparente y prolijo”.

La familia de Sergio Navarro, detenido en el marco de la causa por la muerte de Ada Barroso, expuso públicamente su postura tras el reciente cambio de carátula a homicidio doloso doblemente agravado por el vínculo. En una entrevista en estudios, cuestionaron el accionar judicial, señalaron inconsistencias en la investigación y remarcaron que no existen, según sostienen, pruebas contundentes que respalden la acusación.

Elba Regensburger, madre del imputado, explicó que decidieron no hablar antes porque aguardaban el desarrollo del proceso judicial. “No salimos a los medios antes porque esperábamos que todo vaya siendo secuencial, hasta el cambio de carátula. Hay muchas cosas que se dijeron que no son así”, afirmó.

Según relató, su hijo y la víctima mantenían una relación de seis años y ambos consumían drogas desde hacía aproximadamente tres. Sobre lo ocurrido la madrugada del hecho, indicó que “Ada sufre una descompensación y mi hijo trata de salvarla. Lo primero que hace es golpear la pared para una vecina y pedir ayuda a los gritos”.

Regensburger aseguró que Navarro intentó reanimarla mediante maniobras de RCP y respiración boca a boca, mientras aguardaban la llegada de asistencia médica. “Mi hijo trató de reanimarla, le hizo respiración boca a boca, le hizo RCP”, sostuvo, y agregó que la ambulancia arribó más de media hora después.

En relación a la investigación, la mujer remarcó que el informe forense indica que “no presenta signos de violencia ni golpes en la autopsia”, aunque sí detectó presencia de cocaína y alcohol en ambos. También señaló que el peritaje menciona la existencia de costillas fracturadas, que —según indicó— podrían haberse producido durante las maniobras de reanimación.

Además, cuestionó los cambios sucesivos en la imputación: inicialmente se habló de homicidio doloso con inobservancia de normas de cuidado, luego homicidio culposo y finalmente la actual figura agravada. “A él le correspondía ya la excarcelación y un día antes le cambiaron la carátula”, sostuvo.

En ese sentido, expresó dudas sobre el accionar judicial: “No hay datos contundentes. Tres personas imaginaron cosas diferentes y no veo dónde está el profesionalismo de la Justicia”. También planteó que el cambio de carátula podría haber estado influido por presión social: “Supongo que actuaron con mucha presión y la carátula de femicidio fue desesperada para que él no tenga la excarcelación”.

No obstante, aclaró que la familia no busca afirmar la inocencia de Navarro, sino garantizar un proceso adecuado: “Nosotros no venimos a decir que nuestro hijo es inocente, venimos a pedir que sea transparente, prolijo y que se haga un proceso como corresponde”.

Por su parte, Ismael Navarro, hermano del detenido, coincidió en señalar irregularidades y cuestionó el tratamiento de las pericias. “Acá el juez está cuestionando la autopsia, y el informe de la misma; entonces, al estar en duda esto, llama mucho la atención”, indicó.

También relató que al llegar al lugar encontró a su hermano pidiendo auxilio: “Estaba a los gritos pidiendo ayuda y estuvo afuera conmigo hasta la mañana, esperando que pase todo y brindando declaraciones”.

Finalmente, sostuvo que la situación evidencia posibles falencias en la investigación judicial y afirmó: “Hay una negligencia por parte del juez”.

Mientras avanza la causa, la familia insiste en la necesidad de esclarecer los hechos con rigor y sin presiones externas, en un caso que continúa generando repercusión y debate en la comunidad.