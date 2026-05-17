Carrizo destacó la inversión del Gobierno provincial en infraestructura deportiva y nuevas obras para Caleta Olivia

El intendente valoró la entrega de canchas de césped sintético impulsadas por el Gobierno Provincial y adelantó proyectos de asfaltado, espacios recreativos y la remodelación del natatorio municipal.

El titular del ejecutivo de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, brindó una entrevista a LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, donde repasó la actualidad de la gestión municipal, las obras proyectadas para la ciudad y destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial en materia de infraestructura deportiva.

En el inicio de la entrevista, el jefe comunal expresó que “todos los días son demandantes por el esquema de trabajo que llevamos adelante, tratando de atender a los vecinos y al mismo tiempo realizar acciones en todos los frentes de la ciudad, lo cual nos demanda mucho tiempo, pero es lo que nos gusta hacer y principalmente forma parte del compromiso que tenemos con la sociedad”.

Inversión deportiva y acompañamiento provincial

Al referirse al trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración a través de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación, y la decisión política del gobernador Claudio Vidal de entregar canchas de césped sintético para la ciudad, Carrizo subrayó la importancia del anuncio realizado para el Club Deportivo Petroleros.

En este sentido, sostuvo que “fue una importante decisión política del Gobierno Provincial, siendo el gobernador Claudio Vidal, quien en persona cumplió con su palabra e hizo entrega de una cancha más para nuestra querida ciudad”.

Asimismo, recordó que la primera cancha fue destinada al Club Estrella Norte, institución que posee una trayectoria deportiva y social de 64 años.

Ante esta realidad, el intendente manifestó su agradecimiento porque “esta infraestructura genera un espacio más de contención y también conlleva un mensaje importante para todos los clubes que realizan actividades deportivas, recreativas y sociales, porque también van a tener las mismas posibilidades”.

Del mismo modo, remarcó la importancia de que las instituciones deportivas mantengan su documentación regularizada: “Cada acción implica tiempo, paciencia y fundamentalmente que los clubes tengan la documentación organizada y al día, porque tener los papeles organizados es importante para cualquier institución”.

Obras y espacios de contención

Carrizo sostuvo además que dotar de infraestructura deportiva a la ciudad “implica una inversión y no debe ser tomado como un gasto sino como un logro”, debido a la gran demanda existente por parte de los vecinos para ampliar los espacios de contención vinculados al deporte.

En este contexto, detalló que la inversión ronda los 400 millones de pesos y señaló que “lo trascendente es el fruto y el objetivo, porque tuve la oportunidad de recorrer el club cerca de las 22:00 y había tres equipos entrenando de distintas categorías”. Por ello, “Se deben generar espacios de contención a través del deporte, así que espero que podamos seguir por ese camino y poder cumplir con todos los clubes que necesitan de este gran beneficio”, agregó.

Proyectos de asfaltado y complejo deportivo

Por otra parte, el intendente indicó que existen varios proyectos anunciados por el Gobierno provincial que contemplan obras de gran magnitud para la ciudad. Entre ellas, mencionó la ejecución de 200 cuadras de asfalto destinadas a barrios periféricos y la construcción de un complejo deportivo en los alrededores de los barrios 150 Viviendas y ARA San Juan, sectores recorridos por el gobernador el año pasado.

En ese marco, Carrizo expresó que “esperamos que estas obras comiencen a ejecutarse en el segundo semestre del año”.