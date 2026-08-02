Capacitación sobre uso seguro de grupos electrógenos reunió a vecinos en el barrio Nuevos Pobladores

La Municipalidad de Caleta Olivia, llevo adelante una charla-taller sobre el uso y mantenimiento de grupos electrógenos en el hogar. La actividad se desarrolló en la Unión Vecinal del barrio Nuevos Pobladores y estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para el manejo seguro de estos equipos.

La capacitación estuvo a cargo de Emilio Leiva, representante de EML Grupo Electrógeno, quien fue convocado por la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, y compartió conocimientos fundamentales sobre el funcionamiento de los equipos, haciendo especial hincapié en la prevención de accidentes, el mantenimiento periódico y las recomendaciones para su correcta puesta en marcha.

Durante la jornada se abordaron aspectos esenciales como el procedimiento de arranque de un grupo electrógeno, los cuidados básicos para prolongar su vida útil y las medidas de seguridad que deben tenerse en cuenta al momento de conectarlo a una instalación eléctrica domiciliaria.

Al respecto, Leiva destacó la importancia de este tipo de iniciativas y señaló: «La idea de esta capacitación es que la gente sepa usar un grupo electrógeno, cómo arrancarlo, qué prevención tener y cuáles son los mantenimientos necesarios. Uno puede ayudar con pequeñas cosas y solucionar muchos problemas.»

Asimismo, remarcó la amplia convocatoria que tuvo la propuesta, que contó con la participación de vecinos, integrantes de los cuerpos de bomberos y personas electrodependientes. «Tuvimos muy buena participación. La verdad que estuvo interesante y es muy positivo poder colaborar para que la gente se forme en este tema», expresó.

Finalmente, el capacitador agradeció el acompañamiento de la Municipalidad y de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa en la organización de la actividad, que permitió acercar información útil a la comunidad y fortalecer la prevención ante situaciones en las que el uso de grupos electrógenos resulta indispensable.