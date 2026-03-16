Cañadón Seco celebró el Mes de la Mujer con una muestra de cine latinoamericano

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el pasado sábado 14 de marzo se realizó en la Proveeduría Cultural de Cañadón Seco la exhibición audiovisual “Voces y Miradas de Latinoamérica”, una propuesta organizada por la Dirección de Promoción Cultural y Artística con el objetivo de visibilizar el aporte de realizadoras de la región.

La jornada marcó el inicio de este ciclo cultural con la temática “Cordilleranas”, que tuvo a Chile como país invitado. La actividad buscó acercar al público local diferentes miradas del cine latinoamericano realizadas por mujeres.

Bajo la curaduría de Nair Gramajo, se proyectaron tres cortometrajes de directoras chilenas: “Pirigüina”, de Violeta Paus; “Película Velada”, de Ignacia Guzmán; y “El Río de las Damas”, de Valentina Unda. Las producciones permitieron al público conocer distintas perspectivas narrativas y estéticas, destacando el rol de las mujeres dentro de la industria cinematográfica regional.

Tras la proyección, se desarrolló un espacio de charla y debate en el que los asistentes pudieron reflexionar sobre las temáticas abordadas en los cortometrajes y compartir miradas en torno a las experiencias y relatos presentados.

Desde la organización destacaron que este tipo de propuestas buscan seguir generando espacios de encuentro y diálogo a través del arte y la cultura, fortaleciendo la participación comunitaria y el acceso a expresiones culturales en Cañadón Seco.