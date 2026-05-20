Cañadón Seco acompañará la “Fiesta de los Jardines” con aportes para instituciones educativas

El presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Galarza, y la directora de Relaciones Institucionales, Susana Cáceres, realizaron la entrega de presentes destinados a las instituciones educativas que participarán de la próxima “Fiesta de los Jardines”, que se desarrollará el 29 de mayo en el Gimnasio Municipal “Pancho Cerda” de Caleta Olivia.

La entrega fue recibida por la Lic. María Elena Tapia y la Prof. Gabriela Rubilar, supervisoras pedagógicas de Nivel Inicial Zona Norte, en el marco de una propuesta orientada a fomentar la creatividad, la expresión artística y el acercamiento a la lectura en niños y niñas de la comunidad.

La iniciativa se desarrolla en articulación con el “Plan de Alfabetización Plena”, impulsado por el Consejo Provincial de Educación, promoviendo experiencias significativas a través del juego, la narración literaria y la imaginación, con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas desde la primera infancia.

Desde la Comisión de Fomento destacaron la importancia de continuar acompañando acciones vinculadas a la educación, al considerar que invertir en las infancias permite construir un presente y un futuro con mayores oportunidades, inclusión y desarrollo para la comunidad.

Asimismo, las autoridades comunales agradecieron la posibilidad de formar parte de esta iniciativa y reafirmaron el compromiso de seguir trabajando de manera articulada junto a las instituciones educativas y los equipos pedagógicos, en beneficio de los niños y niñas de Cañadón Seco y de toda la región.