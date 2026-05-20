Caleta Olivia será sede del 2° Foro Portuario Marítimo

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestion Operativa, realizó este martes 19 de mayo, la presentación oficial del 2° Foro Portuario Marítimo, que tendrá lugar los días viernes 22 y sábado 23 de mayo en las instalaciones del Sindicato de Camioneros.

La conferencia de prensa se desarrolló en el edificio Dorotea y contó con la participación de la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón junto a su equipo de trabajo, quien destacó la importancia de este espacio de participación y construcción colectiva, que reunirá a representantes del ámbito académico, institucional, productivo, empresarial y gubernamental para debatir sobre el desarrollo portuario y marítimo de la provincia.

La jornada del viernes comenzará a las 9:00 horas con una exposición a cargo del coordinador provincial de Puertos, Walter Uribe, quien abordará el trabajo que se viene desarrollando en las distintas ciudades portuarias de Santa Cruz.

Asimismo, las actividades contarán con la participación de docentes, profesores y alumnos de la universidad, quienes estarán a cargo de la coordinación de las mesas temáticas. En este marco, también se desarrollarán paneles expositores con referentes del ámbito académico y científico, entre ellos Tamara Rubilar y el Dr. Crespi, quienes presentarán un proyecto vinculado al tratamiento de residuos de langostino y participarán de la hackatón prevista para el sábado.

Finalmente, la funcionaria remarcó el trabajo articulado entre distintas áreas municipales y la Unidad Académica Caleta Olivia como parte de la Agencia de Desarrollo y entidades provinciales para concretar este foro, destacando la participación de secretarías municipales, instituciones náuticas, equipos técnicos y representantes del Gobierno Provincial vinculados a producción, turismo, comercio e industria.