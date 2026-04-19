Caleta Olivia reconoció a los participantes del Torneo Regional Patagónico Sur de Fútbol de Veteranos

La Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad de Caleta Olivia, llevó adelante este sábado 18 de abril en el SUM del Centro Cultural, un agasajo con reconocimientos, entrega de medallas y presentes a los participantes del Torneo Regional Patagónico Sur de Fútbol de Veteranos, con el objetivo de destacar el compromiso deportivo, la camaradería y el crecimiento de la competencia regional.

La actividad se realizó en la previa de la jornada final del certamen, prevista para el domingo 19 de abril, y reunió a jugadores, dirigentes y autoridades que formaron parte de una edición histórica para la ciudad.

El secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, se mostró emocionado por el balance del torneo: “Más de 250 jugadores pasaron por esta competencia e hicimos historia. Hoy se vio reflejado en el acompañamiento de la asociación, de mi equipo de trabajo y del municipio”, expresó.

Asimismo, destacó el valor del deporte en esta etapa de la vida: “Es muy importante que los veteranos sigan fomentando el deporte y la actividad física. Eso es algo muy positivo y se van todos felices”, señaló.

Jones también adelantó la continuidad del certamen: “Esto es algo importantísimo para la Patagonia y ya podemos confirmar que el próximo año tendremos la segunda edición”, indicó.

Durante la jornada se realizó además un homenaje a Alberto Valle, reconocida figura del fútbol local, por su trayectoria y aporte permanente al deporte, especialmente en el ámbito arbitral.

Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina Veteranos Fútbol, Darío Weglin, valoró el encuentro regional: “Estamos muy felices de poder agasajar a los jugadores, porque cada delegación tiene que llevarse un presente de esta experiencia vivida en Caleta Olivia”, manifestó.

Además, resaltó la convocatoria alcanzada por el torneo: “Contar con equipos de distintas localidades de Santa Cruz y también de Chubut demuestra el crecimiento que viene teniendo esta disciplina y las ganas de participar que existe en toda la región”, sostuvo.

Weglin también destacó el clima vivido durante las jornadas deportivas: “Lo más importante es el vínculo que se genera entre los equipos, el compañerismo y las amistades que nacen en este tipo de encuentros”, expresó.

En la misma línea, agradeció el acompañamiento municipal: “Queremos reconocer al sector de Deportes del municipio por el apoyo brindado para que todo salga de la mejor manera”, señaló. Finalmente, se mostró entusiasmado por lo que viene: “Ya podemos decir que se viene una segunda edición y eso habla del éxito de esta primera experiencia”, concluyó.