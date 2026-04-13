Caleta Olivia recibió al kayakista brasileño Adelson Carneiro Rodrigues en su travesía hacia el sur

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Supervisión de Turismo recibió este lunes 13 de abril por la tarde al kayakista brasileño Adelson Carneiro Rodrigues, quien arribó a la ciudad como parte de su travesía denominada “Expedición Extremo Sur”, con destino final Ushuaia, luego de atravesar condiciones climáticas adversas, con el objetivo de visibilizar la experiencia de recorrer la costa patagónica en contacto con la naturaleza.

El deportista fue recibido también por integrantes del Club Náutico de Caleta Olivia, quienes acompañaron su llegada tras enfrentar fuertes vientos en su ingreso a la provincia.

En ese marco, la supervisora de Turismo, Valeria Negro, expresó: “Estamos muy felices de poder recibir a quienes eligen pasar por nuestra ciudad, acompañando este tipo de iniciativas que ponen en valor el contacto con la naturaleza y el turismo de aventura”. Además, remarcó el trabajo conjunto con instituciones locales: “Este recibimiento lo realizamos en conjunto con el Club Náutico, que fue fundamental también en la asistencia durante su llegada”.

Asimismo, destacó el rol de la ciudad como punto estratégico: “Caleta Olivia es la puerta de entrada a la provincia de Santa Cruz y es importante poder brindar este tipo de acompañamiento a quienes nos visitan”, y adelantó que se prevé la posibilidad de una charla abierta para que la comunidad pueda conocer su experiencia.

Por su parte, el kayakista brasileño valoró el acompañamiento recibido: “Estoy muy contento por el recibimiento y por el acompañamiento de la prensa; fue difícil ingresar por el viento, pero gracias al Club Náutico pude hacerlo con seguridad”, indicó.

En la misma línea, destacó su recorrido por el país: “Ya conocía Argentina por otras experiencias como escalar el Aconcagua en Mendoza y participar en maratones en Buenos Aires, pero me faltaba la costa patagónica”, señaló.

Finalmente, compartió sus sensaciones sobre la travesía: “Estoy viviendo esta experiencia de una forma muy intensa, en contacto directo con la naturaleza, y eso es lo que más me motiva a seguir”, concluyó.