Caleta Olivia fue sede del 2° Torneo Confederativo de Brazilian Jiu Jitsu con más de 150 competidores

Desde la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad de Caleta Olivia, se acompañó este domingo 19 de abril el desarrollo del 2° Torneo Confederativo de Brazilian Jiu Jitsu en el gimnasio Enrique Mosconi, con la participación de más de 150 competidores de distintos puntos de la Patagonia, Bahía Blanca y Chile, con el objetivo de promover el deporte, fortalecer la integración regional y generar espacios de contención para niños, jóvenes y adultos.

El organizador del evento, Pedro Arrieta, destacó el balance positivo de la jornada: “Fue un día de fiesta, estamos súper contentos por la convocatoria y por el crecimiento que viene teniendo esta actividad”, expresó.

Asimismo, remarcó el nivel competitivo alcanzado: “Participaron academias de toda la Patagonia, también de Bahía Blanca y Chile, y eso habla del gran interés que genera este torneo”, señaló.

Arrieta también puso en valor el desarrollo local de la disciplina: “En Caleta Olivia hay academias muy buenas y con gran nivel, que siguen creciendo año tras año”, indicó.

En cuanto a la participación, explicó que el torneo incluyó competidores desde edades tempranas hasta adultos mayores: “Compiten desde los 4 años hasta personas de más de 50 años, lo que demuestra que es una actividad abierta para todas las edades”, sostuvo.

Además, agradeció el acompañamiento institucional recibido por la gestión del Intendente Pablo Carrizo: “El municipio de Caleta Olivia, a través del área de Deportes, brinda mucho apoyo. La relación que hemos logrado es impecable y eso ayuda a que estos eventos sigan creciendo”, manifestó.

Finalmente, destacó el valor social del deporte: “Esta disciplina tiene mucha contención, sobre todo enfocada en niños y adolescentes, que luego son quienes generan comunidad. Agradecemos al municipio por abrirnos las puertas a todos los profesores y alumnos que participaron”, concluyó.