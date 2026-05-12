Caleta Olivia fortalece su sistema de salud pública con nueva tecnología odontológica

A través de un acto celebrado esta mañana en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio 17 de Octubre, la Municipalidad de Caleta Olivia, junto a autoridades del Club de Leones, con sede en la localidad, autoridades del Gobierno Provincial y del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, concretó la inauguración de un ortopantomógrafo panorámico para radiografías odontológicas y un sillón odontológico de última generación.

El moderno equipamiento, que incluye una estufa esterilizadora y una turbina odontológica, fue instalado en dicho CIC, en un espacio especialmente acondicionado por administración municipal a fin de garantizar las condiciones necesarias para la operatividad de la aparatología incorporada.

En este marco, desde la gestión encabezada por el intendente Pablo Carrizo se expresó un especial agradecimiento al pueblo de Japón, representado por su Embajada, por posibilitar la adquisición de este equipamiento, a través de una articulación institucional con el Club de Leones.

La oportunidad fue también propicia para reconocer y recordar la notable labor del Dr. Gustavo Torres, fallecido en 2025, quien se desempeñó como responsable del servicio de odontología en el CIC, planteando desde ese lugar la necesidad de incorporar este equipamiento para contribuir a mejorar la calidad de atención de muchos pacientes.

La Secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Andrea Bayón agredeció al Pueblo de Japón y al Club de Leones por el trabajo realizado para concretar este hecho. “Nos enorgullece tener en nuestra localidad un equipamiento de esta magnitud que se traducirá en atención de última generación para nuestros vecinos”.

Por su parte, desde el Club de Leones de la localidad, su presidente Elena Brevi, puso en valor el trabajo articulado con la embajada, el Municipio y la institución para el acondicimiento de los espacios. “Es muy importante que esto se haya podido concretar y sólo nos queda agradecer al intendente y al pueblo de Japón”.

Esta importante incorporación tecnológica se enmarca en el marco de la Asistencia Financiera no Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana y permitirá realizar radiografías panorámicas con tecnología 2D y 3D, lo que representa una mejora sustancial en la capacidad de diagnóstico y consolida un avance significativo en la infraestructura sanitaria disponible para los vecinos y vecinas de Caleta Olivia.

Vale destacar que, si bien el Gobierno de Japón, a través de la embajada en Argentina, llevó a cabo un total de 81 proyectos, esta es la primera vez que se realiza una cooperación a la provincia de Santa Cruz. Este gesto del Pueblo Japonés contribuye a la estrecha relación de amistad entre Argentina y Japón, que este año celebran el 128° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 140° aniversario de la inmigración japonesa a Argentina.