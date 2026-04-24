Caleta Olivia celebrará un emocionante encuentro de boxeo con amplia participación local

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, concretará, este viernes 24 de abril, un festival de boxeo en el gimnasio Enrique Mosconi, con la participación de boxeadores locales y de localidades vecinas.

El evento es organizado por la Escuela Municipal “Tigre Cárdenas”, a cargo de Daniel Chazarreta, y tendrá un cronograma que permitirá a los pugilistas mostrar su técnica y habilidades.

“Vamos a estar preparados para ganar y esperamos que sea un día muy bueno para todos los boxeadores”, expresó Daniel Chazarreta.

El subsecretario de Deportes, Abel Ayala, destacó la organización del encuentro y señaló: “Estamos muy contentos de poder ofrecer a la comunidad eventos deportivos de calidad, donde los jóvenes puedan demostrar su talento y los vecinos disfrutar de la actividad”.

El acceso al evento tendrá un costo de 11 mil pesos en puerta.