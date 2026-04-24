Caleta Olivia avanza con el “Plan Invernal 2026” y releva familias en distintos barrios

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la secretaría de Desarrollo Social llevó adelante este jueves una nueva jornada del Plan Invernal 2026 en el barrio Rotary 23, con atención en la unión vecinal y relevamientos simultáneos en distintos CIC de la ciudad, con el objetivo de actualizar registros, incorporar nuevas familias y planificar la entrega de recursos esenciales antes del invierno.

La titular de la cartera Priscilla Jwanczyk explicó que, en paralelo al trabajo en el Rotary 23, el CIC Centenario también avanzó con relevamientos en el sector del barrio Hípico, transitando la etapa final de esta instancia previa a las entregas programadas para mayo.

En ese sentido, remarcó que el operativo busca conocer la situación actual de cada grupo familiar: “Estamos realizando la actualización de datos para saber si la situación de las familias mejoró, continúa igual o si hay nuevas incorporaciones para este período invernal 2026”, indicó.

Asimismo, detalló que en esta etapa se registraron 10 altas nuevas y más de 60 familias relevadas que ya formaban parte de los registros de la Secretaría de Desarrollo Social.

También destacó la importancia de la planificación anticipada: “Todo esto tiene que ver con la asistencia temprana del municipio, anticipándose a la época invernal para poder llegar, antes que el frío, a cada vecino que lo necesita”, expresó.

Finalmente, invitó a la comunidad a acercarse y realizar el trámite correspondiente: “Convocamos a vecinos que no cuenten con servicios activos o que tengan adultos mayores en el grupo familiar a sumarse al relevamiento, para que en mayo podamos concretar las entregas con los recursos que pone a disposición la Municipalidad de Caleta Olivia”, concluyó.