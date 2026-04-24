Brindaron una charla sobre prevención de riesgos por sobrecarga eléctrica ante la llegada del invierno

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, llevó adelante este jueves 23 de abril una charla taller sobre prevención de riesgo de sobrecarga eléctrica en las instalaciones de la Fundación LEMUEL, con el objetivo de brindar herramientas preventivas a vecinos y estudiantes antes de la temporada invernal, reforzando medidas de seguridad en los hogares y la respuesta ante emergencias.

La supervisora de Formación Profesional, Leticia Vázquez, explicó que la iniciativa busca anticiparse a posibles accidentes domésticos: “Todo esto es para prevenir antes de que llegue el invierno. Es importante que la comunidad conozca cómo actúan los entes especializados ante una consecuencia climática, como ocurrió el año pasado”, expresó.

Asimismo, remarcó el valor de involucrar a los jóvenes en estas acciones preventivas: “La idea es brindar estas charlas para que la gente y también los estudiantes, que muchas veces son el nexo con las familias, puedan involucrarse en todo lo que tiene que ver con el uso correcto de los distintos elementos del hogar”, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia de comprender el funcionamiento de las instalaciones domiciliarias: “Es muy importante saber cómo funcionan los disyuntores y todo el sistema eléctrico dentro de la vivienda antes de que ocurra algún incidente”, indicó.

Desde la organización detallaron que el taller tuvo una duración estimada de entre tres y cuatro horas, permitiendo que los asistentes puedan evacuar consultas y plantear dudas específicas.

La jornada contó con disertaciones a cargo del área de Energía de Servicios Públicos, Bomberos de la Provincia de Santa Cruz, el Colegio Técnico Profesional y la doctora Funes, integrante del área de emergencias del Hospital Zonal.

Finalmente, Vázquez adelantó la continuidad de estas propuestas: “Estamos trabajando mucho con Bomberos, que son quienes primero acuden a las emergencias. Vamos a seguir realizando charlas preventivas durante todo el año, no solamente por el invierno, sino por distintas situaciones donde la comunidad necesita estar informada”, concluyó.