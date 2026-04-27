Boggio aseguró que “Viva Barrio” concentra la administración pública en un solo espacio

El programa institucional “Viva Barrio” desplegó su cuarta edición en la capital santacruceña para facilitar trámites y difundir la oferta formativa del Estado. La ministra de la Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio, destacó la importancia de descentralizar la gestión pública para alcanzar a cada ciudadano en su territorio.

El evento consolidó la articulación entre ministerios y organismos autárquicos mediante una logística que garantiza conectividad y atención integral durante el fin de semana.

Fortalecimiento de la carrera administrativa y salud

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación de las propuestas del Ministerio de la Secretaría General vinculadas a la función pública. La ministra Boggio enfatizó que el enfoque actual de la gestión se aleja de las soluciones genéricas: “Yo no creo en las capacitaciones enlatadas; hemos estado haciendo un trabajo arduo para brindar propuestas formativas en nuestro campus que respondan a las necesidades reales del Estado”.

Entre las ofertas destacadas se encuentran el curso de Lengua de Señas para atención al público, el programa “Enredados” —que ya cuenta con más de mil inscritos— y la especialización en aeroevacuación para profesionales de la salud. Sobre este último punto, la funcionaria subrayó la relevancia estratégica de contar con personal capacitado en toda la provincia para optimizar los traslados sanitarios. “Tener médicos especializados y con el curso de aeronáutica simplifica las tareas de aeroevacuación que funcionan como un reloj suizo entre Aeronáutica, Salud y Secretaría General”, explicó.

Logística integral y presencia territorial

El éxito de “Viva Barrio” reside en un engranaje técnico que comienza días antes de cada apertura. Equipos de telecomunicaciones aseguran la conectividad necesaria para que los organismos puedan operar sus sistemas en tiempo real, permitiendo que el vecino acceda a documentación gratuita, uniones convivenciales o información del Registro de la Propiedad Inmueble de manera inmediata.

Boggio confirmó que la planificación contempla sostener esta presencia territorial de forma mensual, alternando entre la capital y las localidades del interior provincial. “Poder venir un fin de semana y tener lo que se hace toda la semana en la administración pública, pero condensado en un mismo espacio, es muy valioso para el vecino”, concluyó la ministra, invitando a la comunidad a aprovechar estas jornadas que optimizan el tiempo y acercan los beneficios del Estado santacruceño.