Belén Elmiger: “Que el Gobierno y los gremios estén dispuestos a conversar es muy positivo”

En un contexto de pedido de recomposición salarial para el sector público, la ministra de Gobierno destacó el diálogo como eje para encauzar el conflicto, reconocimiento de los derechos laborales y responsabilidad institucional frente a la situación económica. “Es muy peligroso que no haya diálogo”, advirtió.

En el marco de las medidas de acción gremial impulsadas por los trabajadores en demanda de la apertura de paritarias, la ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, fijó la postura del Ejecutivo provincial y sostuvo que, en un contexto complejo, el diálogo debe ser el camino para encauzar la situación, sin desconocer los derechos laborales.

Desde ese lugar institucional, la funcionaria advirtió sobre los riesgos de profundizar la confrontación. “El diálogo tiene que ser nuestra principal herramienta en una situación como la que estamos. Generar situaciones de conflicto sin que haya diálogo es muy peligroso, en esta provincia lo hemos vivido un montón de veces”, afirmó.

Conducción política y apertura al diálogo

En ese marco, Elmiger subrayó que la postura del Ejecutivo no se agota en lo discursivo solamente, sino que se traduce en una intervención directa para descomprimir los conflictos y sostener canales institucionales de diálogo. En particular, hizo referencia a la situación generada días atrás en el Consejo Provincial de Educación, donde se había llevado adelante una medida de ocupación por parte de sectores gremiales.

“Hemos tenido conversaciones con los referentes sindicales junto al jefe de Gabinete y el ministro de Economía, y llegamos a un punto de diálogo. Hoy el Consejo está levantado”, señaló.

La ministra explicó que este tipo de intervenciones responden a una decisión política concreta: evitar la escalada de los conflictos y priorizar instancias de negociación, incluso en un contexto económico y social complejo.

En ese sentido, remarcó que el objetivo del Gobierno de Claudio Vidal es sostener el funcionamiento de las instituciones sin romper los canales de diálogo con los trabajadores, entendiendo que la salida a las tensiones actuales requiere acuerdos construidos desde la responsabilidad de todas las partes.

“Que el Gobierno y los gremios estén dispuestos a conversar me parece que es muy positivo”, sostuvo.

Reconocimiento de los derechos laborales

Al mismo tiempo, la ministra marcó un punto clave de la posición oficial: el respeto a los derechos laborales dentro del marco legal vigente.

“Los docentes y todos los trabajadores tienen por ley el derecho de hacer paro. Hay cosas con las que no podemos ir en contra”, expresó. Sin embargo, planteó la necesidad de asumir una mirada responsable frente al impacto social de las medidas.

Puntualmente sobre el sector docente expresó: “entiendo a los padres, porque todos pasamos por esa situación, pero también entiendo a los trabajadores. Tenemos que ser muy respetuosos todos”, agregó.

Paritarias en agenda y contexto económico

En cuanto a la negociación salarial, Elmiger confirmó que el Gobierno trabaja para generar condiciones que permitan avanzar en la discusión paritaria.

“Por ahora no tenemos una fecha cierta, pero seguramente para la segunda quincena de mayo van a estar abiertas las mesas paritarias”, adelantó.

Asimismo, detalló que el Ejecutivo avanza en distintas herramientas para sostener esa instancia.

“Se está trabajando en tres líneas de financiamiento: emisión de letras, endeudamiento y adelantos de coparticipación”, explicó.

La ministra también fue directa al describir el escenario en el que se da este proceso: “No está fácil la parte económica, la situación social tampoco”, reconoció.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios /“El que calla otorga” – Periodismo de la Cuenca.