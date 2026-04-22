Bases impulsa talleres, asesoramiento y una red solidaria en Caleta Olivia

El espacio Bases, con el concejal Carlos Aparicio como referente, viene desarrollando una agenda de actividades en Caleta Olivia que combina formación, acompañamiento y acciones solidarias. A través de cursos de capacitación, talleres abiertos, asesoramiento en trámites y jornadas comunitarias, la propuesta busca generar herramientas y brindar respuestas concretas a vecinos y vecinas en un contexto social complejo.

Entre las iniciativas se destacan talleres orientados a oficios, como mantenimiento de calefactores y termofusión, así como espacios culturales y de inclusión, como el taller de canto a cargo de Julieta Díaz y el curso de Lengua de Señas Argentina coordinado por Ángela Ruiz. En las próximas semanas, además, se prevé la incorporación de clases de apoyo escolar para fortalecer el acompañamiento educativo de niños, niñas y jóvenes.

Uno de los ejes centrales del espacio es el asesoramiento en trámites vinculados a los servicios de luz y gas. En este sentido, se brinda asistencia gratuita para la inscripción en el sistema nacional (ReSEF) y el acceso a la tarifa social provincial de Energía Santa Cruz, especialmente dirigida a personas que encuentran dificultades en los procesos digitales, como adultos mayores.

Estas acciones se articulan con la iniciativa “Concejo Más Cerca”, que lleva a los barrios asesoramiento médico, acompañamiento jurídico y asistencia en gestiones administrativas. Además, funcionan como espacios de escucha directa, donde la comunidad puede plantear inquietudes y propuestas que luego pueden transformarse en proyectos legislativos.

En este marco, recientemente se realizó una jornada abierta en el local ubicado en Av. Eva Perón 1186, frente al barrio 2 de Abril. Allí se desarrolló un operativo de asesoramiento en tarifas, junto con una nueva edición del corte de pelo solidario, especialmente destinado a niños y jóvenes. También se impulsó una campaña de recolección de alimentos no perecederos, con el objetivo de conformar un banco de alimentos para asistir a familias que lo necesiten.

“El objetivo es acompañar a las y los vecinos. Hoy hay una realidad en la que muchas familias necesitan apoyo, y desde nuestro lugar tratamos de dar respuestas concretas”, expresó Aparicio, quien remarcó la importancia de sostener este tipo de iniciativas.

Como parte de la apertura a la comunidad, desde Bases también anunciaron la realización de encuentros abiertos los días jueves por la tarde, pensados como espacios de diálogo, participación e intercambio de ideas.

Finalmente, se informó que este viernes, de 16 a 19 horas, se llevará a cabo una nueva jornada en el local del espacio, que incluirá asesoramiento en tarifas de gas y luz, corte de pelo solidario y atención médica para apto físico.

“Queremos seguir generando herramientas desde lo colectivo, con presencia en el territorio y acompañamiento permanente. En este contexto, es fundamental estar cerca de la comunidad”, concluyó el concejal.