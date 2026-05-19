Avanza la puesta en valor del futuro Museo de Caleta Olivia

La Municipalidad de Caleta Olivia continúa trabajando en la recuperación y puesta en condiciones de uno de los ex pabellones de YPF, espacio que, por decisión del intendente Pablo Carrizo, se convertirá en el futuro Museo de Caleta Olivia, dando respuesta a una deuda histórica de más de 23 años con la comunidad.

En el marco del Día Internacional de los Museos, este lunes a las 19 horas se realizará la primera muestra abierta al público dentro del espacio, marcando un hecho significativo para la historia cultural de la ciudad y el avance de un proyecto largamente esperado por vecinos y vecinas.

El intendente recorrió las instalaciones y destacó el compromiso y esfuerzo de quienes trabajan diariamente en la recuperación del edificio.Los trabajos incluyen tareas de limpieza, acondicionamiento general y mejoras estructurales, con el objetivo de transformar el lugar en un espacio destinado a preservar y difundir el patrimonio histórico, cultural y social de la comunidad.

Desde el Municipio señalaron que la creación del Museo de Caleta Olivia representa un paso importante en la valorización de la identidad local y en la generación de nuevos espacios culturales para toda la comunidad.