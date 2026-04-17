Así es el Plan Invernal 2026 de la Municipalidad de Río Gallegos

Hoy se puso en marcha el Plan Invernal Integral 2026, una estrategia que articula recursos humanos, logística y coordinación interinstitucional con el objetivo de anticiparse y dar respuesta eficiente a las contingencias propias de la temporada invernal.

Bajo la premisa de un Estado presente, el plan contempla tanto la prevención como la reacción ante emergencias, garantizando una respuesta integral para resguardar a la comunidad frente a condiciones climáticas adversas.

En este marco, se destaca el rol del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), espacio clave desde donde se coordina el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales, organismos estatales, Fuerzas de Seguridad y Armadas.

Desde allí se realiza un monitoreo meteorológico permanente y el control del despliegue de cuadrillas en todo el ejido urbano.El operativo cuenta con un importante despliegue de equipamiento y logística, incluyendo maquinaria pesada como motoniveladoras y palas, camiones saleros y volcadores, vehículos 4×4 para garantizar el acceso a barrios alejados, y motobombas destinadas a prevenir anegamientos, y contención a los vecinos que necesiten asistencia.