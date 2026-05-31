Ambiente acercó propuestas sobre compostaje y reciclaje en Viva Barrio Somos Comunidad

La Secretaría de Estado de Ambiente es parte de la edición de Viva Barrio Somos Comunidad con actividades informativas y recreativas destinadas a promover hábitos sustentables. Compostaje, separación de residuos y educación ambiental fueron algunos de los ejes que despertaron el interés de vecinos y vecinas durante la jornada.

Con una propuesta pensada para toda la familia, el organismo provincial instaló un espacio de encuentro donde grandes y chicos pudieron acceder a información, participar de juegos y conocer distintas herramientas para incorporar prácticas amigables con el ambiente en sus hogares.

El compostaje, uno de los temas más consultados

La directora provincial de Educación Ambiental, Aida Segel, destacó la gran recepción que tuvo el stand y el interés de los vecinos por conocer más sobre el tratamiento de residuos orgánicos.

“Trajimos un stand informativo y recreativo con juegos para los chicos, además de charlas sobre compostaje y separación de residuos. Vemos mucho interés por parte de la gente y una de las consultas más frecuentes tiene que ver justamente con el compostaje”, explicó.

Para acompañar las explicaciones, el equipo presentó una compostera demostrativa, donde los visitantes pudieron observar las distintas etapas del proceso, desde el inicio hasta la obtención del material orgánico ya transformado.

La propuesta permitió mostrar de manera práctica cómo reducir residuos domiciliarios y generar abono natural a partir de restos orgánicos.

Educación ambiental para todas las edades

Además de brindar asesoramiento, el espacio incluyó actividades recreativas destinadas a niños y niñas, con el objetivo de promover la conciencia ambiental desde edades tempranas.

Juegos, material informativo y premios formaron parte de la propuesta impulsada por el organismo, generando un espacio de aprendizaje y participación para toda la familia.

Segel destacó que este tipo de encuentros permiten acercar información de manera sencilla y responder consultas vinculadas a distintas temáticas ambientales de interés para la comunidad.

Invitación a Escenario Verde 2026

Durante la jornada también se difundió la realización de la segunda edición de Escenario Verde, el evento que la Secretaría de Estado de Ambiente llevará adelante el próximo 4 de junio en el CEPARD, en el marco de las actividades por el Día Mundial del Ambiente.

La iniciativa contará con la participación de distintas instituciones, espacios temáticos y una agenda de charlas destinadas a promover el cuidado del ambiente y el desarrollo de hábitos sustentables.

“Vamos a contar con stands de numerosas instituciones, charlas abiertas, actividades participativas y propuestas para todas las edades”, adelantó la funcionaria.

Acercar información para construir conciencia ambiental

Desde la Secretaría de Estado de Ambiente remarcaron la importancia de participar en espacios territoriales como Viva Barrio Somos Comunidad, ya que permiten establecer un contacto directo con los vecinos y acercar herramientas que contribuyen al cuidado del entorno.

A través de estas acciones, el organismo continúa impulsando actividades de sensibilización y educación ambiental, promoviendo una mayor participación ciudadana en temas vinculados al reciclaje, la gestión responsable de residuos y la protección del ambiente.