Álvarez: “YCRT sigue en pie gracias a su gente, a los que siempre estuvieron”

El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, participó este 21 de octubre en Río Turbio del anuncio del nuevo régimen previsional para el personal de Planta Depuradora, impulsado por YCRT y el Ministerio de Trabajo para reconocer las condiciones particulares de su labor.



La medida surge del trabajo conjunto entre la Intervención de la empresa y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz, con el objetivo de establecer un régimen jubilatorio especial que contemple las tareas específicas que realiza el personal de ese sector.



El proceso responde a la necesidad de reconocer las condiciones particulares de quienes se desempeñan en la Planta Depuradora, donde existe exposición a agentes insalubres y altos niveles de exigencia física, técnica y ambiental. A partir de un relevamiento integral de funciones, riesgos y condiciones laborales, se elaboraron los informes técnicos y antecedentes normativos que respaldan la iniciativa.



Desde la Intervención de YCRT destacaron que este avance se enmarca en la política institucional de garantizar el bienestar, la seguridad y los derechos de los trabajadores, promoviendo la equidad y el reconocimiento a quienes cumplen un rol esencial en el proceso productivo del carbón.



El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, señaló que “estas resoluciones son las que realmente transforman y reparan derechos”, y subrayó el acompañamiento del gobernador Claudio Vidal en la definición de políticas que fortalecen la producción, el trabajo y la educación.



“Desde el Ministerio intervenimos muchas veces en situaciones de conflicto, pero también en momentos como este, que tienen que ver con el reconocimiento de derechos. Cuando decimos que hay que cuidar lo nuestro, hablamos de cuidar los recursos de la provincia, y ustedes son el recurso más importante”, expresó.



Daniel Álvarez valoró el compromiso de los trabajadores y el camino de recuperación que atraviesa la empresa. “YCRT es la empresa madre de todos los santacruceños. Esta resolución concreta lo que prometimos; demostrar que es una empresa autosustentable, generadora de trabajo y orgullo de la provincia”.



“Esto se logra cuidando a nuestro recurso más valioso: los trabajadores. YCRT sigue en pie gracias a su gente, a quienes siempre estuvieron. Sigamos construyendo una empresa que crezca y que represente con orgullo a todos los santacruceños”.