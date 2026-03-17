Allanamiento en Pico Truncado: secuestran drogas, armas, municiones y teléfonos celulares

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 14.346 , artículo 3, personal policial llevó adelante un allanamiento que permitió el secuestro de estupefacientes, armas, municiones y teléfonos celulares. Durante el procedimiento se constató además la tenencia y posible comercialización de estupefacientes, así como la tenencia de armas y municiones, por lo que se dio inmediata intervención a la justicia correspondiente.

En el lugar se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares, envoltorios con cocaína, y una importante cantidad de municiones de distintos calibres, entre ellas 4 municiones calibre 7,62 mm, 6 municiones calibre .38, dos cajas de municiones marca Remington con un total de 152 municiones calibre .22 y una munición calibre 12,7 × 99 mm de gran calibre. Asimismo, se hallaron vainas servidas (casquillos ya disparados), tratándose de 5 vainas calibre 7,62 mm y 2 vainas calibre .38.

Durante el allanamiento también se incautaron un revólver calibre 32 largo con seis municiones en su tambor y un rifle de aire comprimido calibre 5,5 mm de acción neumática. Todos los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la justicia, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades en relación con la tenencia o comercialización de estupefacientes y la tenencia de armas y municiones.