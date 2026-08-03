ADOSAC y AMET adhieren al paro nacional docente

Los gremios docentes de la provincia confirmaron su adhesión a la medida de fuerza convocada por CTERA para este lunes 3 de agosto. Mientras reclaman mejoras salariales, mayor presupuesto educativo y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el Ministerio de Capital Humano anunció controles para verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio establecida por la Ley N.º 27.802.

Los gremios docentes ADOSAC y AMET confirmaron su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto, por lo que el reinicio de las clases tras el receso invernal se verá afectado en Santa Cruz. A la medida también se suma la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA) en el ámbito universitario.

La jornada de protesta fue convocada en reclamo de una recomposición salarial, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y un mayor presupuesto destinado a educación e infraestructura escolar.

En el caso de ADOSAC, el gremio también incorporó a sus reclamos la defensa de la escuela pública, salarios equivalentes al costo de la canasta familiar, mayor presupuesto para infraestructura e insumos, la defensa de la Caja de Previsión Social (CPS), el rechazo al proyecto de ley de libertad educativa y la continuidad de un plan de lucha.

Nación realizará inspecciones en escuelas

En paralelo a la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano informó que supervisará el cumplimiento de la Ley N.º 27.802, cuyo artículo 101 establece a la educación como servicio esencial.

Según el comunicado oficial, durante este lunes se realizarán inspecciones muestrales en establecimientos educativos de todo el país para verificar que las entidades gremiales respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

El organismo nacional indicó que, en caso de detectarse incumplimientos a la normativa vigente, se activarán los protocolos correspondientes para la aplicación de las sanciones previstas.

Asimismo, recordó que la gestión de las escuelas corresponde a las jurisdicciones provinciales, aunque remarcó que el Estado nacional es garante del derecho a la educación y exhortó a todos los actores del sistema educativo a priorizar ese derecho y cumplir con la legislación vigente en materia de esencialidad del servicio.

Reclamos provinciales

Además de acompañar la convocatoria nacional, ADOSAC mantiene planteos vinculados a la realidad educativa de Santa Cruz, entre ellos las condiciones edilicias y de seguridad en distintos establecimientos de la provincia, demandas que forman parte de su agenda sindical local.

De esta manera, el inicio del segundo semestre escolar en Santa Cruz estará marcado por la medida de fuerza de los gremios docentes y por el operativo de control anunciado por el Gobierno nacional.

FUENTE: TIEMPOSUR