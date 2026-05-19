“Acuarelas Musicales”: tango, fusión y artistas invitados en una nueva propuesta cultural en Caleta Olivia

La Sala Estable de Títeres presentará este fin de semana el espectáculo “Acuarelas Musicales”, una propuesta encabezada por la cantante Viviana Almirón junto a músicos de Comodoro Rivadavia. El show combinará tango, jazz, bossa y ritmos latinos, además de contar con bailarines e invitados locales.

Desde la Sala Estable Los Cuatro Vientos, María de los Títeres explicó que la actividad forma parte de una serie de propuestas abiertas a distintas expresiones artísticas y no exclusivamente vinculadas al teatro de títeres.

“Vamos a presentar a un grupo de música que viene desde nuestra ciudad vecina de Comodoro Rivadavia con un título muy mágico: ‘Acuarelas Musicales’”, expresó. Además, destacó que se trata de una formación integrada por cinco artistas en escena, con una importante trayectoria.

La referente cultural señaló que el espectáculo tendrá al tango como eje principal, aunque incluirá otros elementos escénicos. “También va a haber una pareja de bailarines, y es muy importante que estos espectáculos sean en conjunto. Es un espectáculo muy profesional”, afirmó, invitando a la comunidad a asistir a la presentación.

Por su parte, la cantante Viviana Almirón comentó que el público de Caleta Olivia la conoce principalmente por su carrera como solista, pero recordó que en 2019 comenzó este proyecto grupal que fue evolucionando con distintos músicos e instrumentos.

Actualmente, la formación está integrada por violín, bandoneón, percusión, guitarra y voz. “La columna vertebral del show es el tango, pero también hacemos otros géneros, fusionamos el tango con bossa, con jazz, con ritmos latinos. Van a encontrar de todo”, sostuvo.

Según explicó la artista, el repertorio combina composiciones propias con clásicos del tango, baladas y milongas. “Tenemos todos los ritmos, desde lo más melódico al candombe”, indicó.

Además, adelantó que habrá participación de artistas invitados de Caleta Olivia y remarcó el espíritu interactivo de la propuesta. “La idea es que el público no sea solo público, sino que circule la energía musical entre todos”, concluyó.