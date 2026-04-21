28 de Abril: El Gobierno Provincial inaugurará la Sala de Tomografía del Hospital Distrital de Río Turbio

Se trata de un hecho trascendente para el sistema de salud de la Cuenca Carbonífera porque después de diez años de espera, el Gobierno de Claudio Vidal a través de la Cartera de Salud, logra dar respuesta a la demanda de la comunidad local.

El próximo martes 28 de abril a las 14:00, se llevará a cabo el acto oficial de inauguración de la Sala de Tomografía del Hospital Distrital “Dr. José Alberto Sánchez” en Río Turbio. Este acontecimiento marcará un hito histórico para el sistema de salud de la Cuenca Carbonífera y de la provincia, porque con la puesta en funcionamiento del tomógrafo, se dará respuesta a los vecinos que esperaron más de 10 años por este servicio.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades provinciales y locales para celebrar este paso fundamental en la modernización hospitalaria, que hoy se hace realidad gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Cruz, la Cartera Sanitaria y el compromiso de los representantes de la comunidad que impulsaron este reclamo histórico.

Tecnología de vanguardia puesta al servicio de la comunidad

La implementación del nuevo tomógrafo permitirá realizar estudios de alta complejidad sin necesidad de derivar pacientes a otras localidades, evitando traslados de cientos de kilómetros y reduciendo tiempos, costos y el impacto emocional en las familias.

Este avance es fruto de una decisión política del gobernador Claudio Vidal orientada a fortalecer la salud pública y garantizar derechos en todo el territorio provincial.

Un avance que consolida un derecho esencial

La ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, destacó que esta incorporación no solo mejora la capacidad técnica del hospital, sino que consolida un derecho esencial para los habitantes de la región, quienes ahora cuentan con diagnósticos más rápidos y precisos en su propio lugar de residencia.

Asimismo, este servicio beneficiará no solo a los vecinos y vecinas de Río Turbio, sino también a las comunidades de 28 de Noviembre, Julia Dufour, Rospentek, Turbio Viejo y zonas rurales cercanas, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Hospital Distrital y consolidando la red sanitaria de la Cuenca Carbonífera.