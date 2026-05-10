2° Encuentro Provincial de Orquestas: Se realizó un emotivo homenaje a la Banda Municipal de Música de Río Gallegos

El intendente Pablo Grasso hizo un reconocimiento al primer director “Charly” Calliero y a algunos de los integrantes de la histórica Banda Municipal creada a fines de los ’70. Fue en el marco del 2° Encuentro Provincial de Orquestas. El homenajeado anunció que en septiembre se hará una presentación junto a nuevos talentos.

El Municipio realizó este sábado el 2° Encuentro Provincial de Orquestas, una propuesta cultural que reunió a agrupaciones musicales de la ciudad y la provincia en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha.

La actividad contó con la presencia del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y convocó a cientos de vecinos y vecinas que disfrutaron de una jornada dedicada a la música, el arte y el encuentro comunitario. Como entrada, se solicitó la colaboración de un alimento no perecedero.

Participantes

El evento reunió a más de ocho orquestas y ensambles en vivo sobre el escenario, con repertorios variados que abarcaron distintos géneros y estilos musicales.

También acompañaron escuelas y grupos de baile. Participaron la Escuela Provincial de Orquestas y Coros-RESI, con presentaciones de la Orquesta Latinoamericana de San Benito, la Orquesta Típica de Tango y la Orquesta del Barrio, que interpretó música de películas.

También formaron parte del encuentro el Ensamble de Cuerdas del Conservatorio Provincial de Música, la Banda Militar “Rospentek”, la Banda Militar de Música “Puerto Argentino” de la Fuerza Aérea, la Banda Militar “Comandante Luis Piedra Buena” y la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”.

Trabajo conjunto



Esta actividad fue organizada por las direcciones de Gestión Cultural y de Eventos, Obras y Espectáculos, ambas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Comunitario del Municipio, destacándose especialmente que el audio y la operación técnica estuvo a cargo de personal municipal y se realizó enteramente con recursos materiales propios.

Los trabajadores enfrentaron el desafío de operar una gran cantidad y variedad de instrumentos musicales y distintos repertorios presentados por los artistas, logrando una excelente calidad de sonido.

Justo homenaje



Uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo cuando se anunció la presencia de integrantes de la antigua Banda Municipal de Música “San Juan Bosco”, quienes fueron invitados a subir al escenario para recibir un justo reconocimiento. Entre los presentes estaba Carlos “Charly” Calliero, primer director de la Banda que fue creada por decreto municipal en mayo de 1978.



El intendente Pablo Grasso y la Secretaria de Desarrollo Comunitario Mónica Gutiérrez entregaron un reconocimiento al músico y destacaron la presencia de algunos integrantes de esa primera banda municipal. Luego Calliero hizo mención a la actividad de la banda, que llegó a realizar más de 350 presentaciones en un solo año, y que ayudó a formar grandes músicos locales.



También felicitó a los jóvenes talentos que se presentaron en este Encuentro y los invitó a realizar una presentación conjunta con integrantes de la vieja Banda Municipal en un evento que se podría realizar en septiembre próximo.